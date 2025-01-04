KAYMEK'ten Sarıkamış şehitlerini anma programı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KAYMEK'ten Sarıkamış şehitlerini anma programı

KAYMEK\'ten Sarıkamış şehitlerini anma programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında 'Beyaz Hüznün Adı: Sarıkamış' Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

04.01.2025 16:00  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında 'Beyaz Hüznün Adı: Sarıkamış' Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetlerinde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş. özel gün ve haftalara özel etkinlere imza atmaya devam ediyor. KAYMEK, tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına 'Beyaz Hüznün Adı: Sarıkamış' Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlendi. Genç KAYMEK TOKİ Tesisi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, KAYMEK eğitmen ve kursiyerleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirilirken şehitlere dualar edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Sarıkamış Marşı Video Gösteriminin ardından Sarıkamış Türküsü seslendirildi. Daha sonra programın konuşmacıları Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Eğitimci Yazar Mehmet Metin ve Osman Ulubaş Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Eğitimci Yazar Serdar Kozan tarafından Sarıkamış Harekatı konulu bir konferans verildi. Konferansın ardından Metin ve Kozan'a hediye takdiminde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ederek, "Hocalarımız tarihimizle ilgili çok önemli bir konuya temas ettiler. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez şeklinde kısaca belirteceğimiz bir özeti sizlere sundular, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programa katılan vatandaşlar, tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ederek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bu anlamlı programdan dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Sarıkamış, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KAYMEK'ten Sarıkamış şehitlerini anma programı - Son Dakika


16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
16:00 Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
13:59 Özel’den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
19:21 Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
19:01 İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
18:53 Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler’in yeni hocasını duyurdular Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:30 Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
18:07 Elon Musk’tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a şok suçlama Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama
18:05 Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti
18:01 Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 16:40:21. #1.11#
SON DAKİKA: KAYMEK'ten Sarıkamış şehitlerini anma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.