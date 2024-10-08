KAYMEK'ten Ücretsiz Aşçı Çırağı Kursu: İstihdama Katkı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KAYMEK'ten Ücretsiz Aşçı Çırağı Kursu: İstihdama Katkı

KAYMEK\'ten Ücretsiz Aşçı Çırağı Kursu: İstihdama Katkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim kuruluşu KAYMEK, düzenlediği ücretsiz aşçı çıraklığı kursu ile kursiyerlerine yeni beceriler kazandırırken, iş hayatlarına da önemli katkılarda bulunuyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimle iş bulma fırsatı yakalayarak kariyerlerinde ilerlemekte ve kendi işlerini kurma imkanı elde etmektedir.

08.10.2024 11:52  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim lokomotifi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), düzenlediği ücretsiz mesleki eğitim kurslarıyla birçok kursiyerin iş hayatına atılmasına öncülük ediyor. KAYMEK'in sağladığı Aşçı Çırağı Kursu kursiyerlere hem yeni beceriler kazandırdı hem de istihdam imkanı sundu.

Kentte, mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerinin lokomotifi konumunda olan ücretsiz hizmetleri ile ilgi gören KAYMEK, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sosyal ve gönül belediyeciliği faaliyetleri kapsamında, vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. KAYMEK, meslek kursları ile kursiyerlerin hayatlarına artı değer katıp, istihdama katılmaları için destek olurken, Aşçı Çırağı kursu ile de birçok kursiyere istihdam imkanları sağlayarak, iş hayatında yer almalarına katkıda bulundu. Kursiyerler, aldıkları eğitimin ardından iş bulma fırsatı yakalayarak, kariyerlerinde önemli bir adım atarken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine de teşekkürlerini ilettiler.

Ücretsiz kurslar sayesinde kendi iş yerini açan KAYMEK kursiyeri Hüseyin Çandır, "İşletme sahibiyim. Daha önce KAYMEK'ten aldığım ücretsiz kurslar sayesinde işletmemi açtım. Bana bu eğitimleri veren Mustafa Tosun hocama ve bu hizmetleri sunan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Fatih Aykut isimli kursiyer ise, "KAYMEK'in açmış olduğu aşçılık kursundan aldığım belge ile Hacılar Belediyesi'nde aşçı olarak çalışmaktayım. Aldığım eğitim sayesinde planlama, ön hazırlama gibi birçok teknik özellikleri öğrendim. Kursta emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a vatandaşlara böyle bir hizmet vermesinden dolayı teşekkürlerini dile getiren İlyas Dağlı da, "Hacılar Belediyesi'nde aşçı olarak çalışmaktayım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu KAYMEK Aşçılık Kursu'ndan edindiğim bilgiler ile dünya mutfağının tekniklerini öğrendik. Başta Memduh başkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kurs hizmeti alan Fikret Çapaş ise diyet yemek hizmeti verdiklerini, mutfak ile ilgili kendisini daha çok geliştirmesi gerektiği için KAYMEK'in ücretsiz olarak açtığı aşçılık kursuna katıldığını, menü hazırlama, porsiyonlama, gıda, hijyen konularında bilgisinin daha da arttığını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, kayseri, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel KAYMEK'ten Ücretsiz Aşçı Çırağı Kursu: İstihdama Katkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:55:18. #1.12#
SON DAKİKA: KAYMEK'ten Ücretsiz Aşçı Çırağı Kursu: İstihdama Katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.