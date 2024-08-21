KAYMEK ve Spor A.Ş., AK Parti Milletvekili'nden takdir topladı - Son Dakika
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Yerel

KAYMEK ve Spor A.Ş., AK Parti Milletvekili'nden takdir topladı

KAYMEK ve Spor A.Ş., AK Parti Milletvekili\'nden takdir topladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK ile Spor A.Ş., AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler tarafından ziyaret edildi. Böhürler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, eğitim ve spor alanındaki hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

21.08.2024 15:13  Güncelleme: 15:16
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK ile geleceğin sporcularını yetiştiren Spor A.Ş. birimleri, takdir toplamaya devam ederken, KAYMEK Akademi Tesisi'ni ve Spor A.Ş. Yaz Okulları'nı ziyaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kentte, mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerinin lokomotifi konumunda olan ücretsiz hizmetleri ile ilgi gören KAYMEK, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği faaliyetleri kapsamında takdir toplamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile birlikte KAYMEK Akademi Tesisi'ni ziyaret etti.

Milletvekili Böhürler, kursiyerlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

"Eğitime ve Geleceğe Yapılan Yatırım"

Sınıfları ve atölyeleri gezen, kursiyerlerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Böhürler, "KAYMEK kurslarında hanımlar mesleki eğitimden sanata, üretimden kişisel gelişime, teknolojiye kadar geniş bir yelpazede kendilerini geliştiriyor. Eğitime ve geleceğe yapılan bu yatırım, Kayseri için büyük bir değer" diye konuştu.

Milletvekili Böhürler, çocukların da KAYMEK Yaz Okulları'nda birbirinden zengin etkinliklerle yazı dolu dolu geçirdiğini belirterek, "Sanattan spora, kişisel gelişimden kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sunulan kurslar ve etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyorlar" dedi.

"Geleceğin Şampiyonları Sıkı Çalışıyor"

Öte yandan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, sporun ve sporcunun dostu faaliyetler ile Kayserililere sporu sevdiren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tesislerini de ziyaret etti. Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'tan yaz okulları hakkında bilgiler de alan Milletvekili Böhürler, "Geleceğin şampiyonları sıkı çalışıyor. Spor A.Ş. tesislerinde antrenman yapan genç kardeşlerimizi ziyaret ettik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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