Kaynanasına "manyak karı" diyen adam "tam kusurlu" bulundu - Son Dakika
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Kaynanasına "manyak karı" diyen adam "tam kusurlu" bulundu

03.06.2022 11:20
Kaynanasına "manyak karı" diyen adam "tam kusurlu" bulundu

Yıllar süren bir boşanma davasında kayınvalidesine 'manyak karı' diyen adamın, tam kusurlu olduğuna hükmedildi. Yüksek mahkeme, kaynanaya hakaretin kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna işaret ederek bu sözlerin "manevi tazminat sebebi" sayıldığına dikkat çekti.

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Aile Mahkemesi, eşinin kredi kartlarını iptal ettiren ve konuyla alakalı kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' diyen kocayı ağır kusurlu buldu. Kadının maddi tazminat talebini yerinde bulan mahkeme, manevi tazminat talebini geri çevirdi.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ

Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalideye hakaretin kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna dikkat çekerek kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada aile Mahkemesi ilk kararında direndi. Davacı kadının temyizi üzerine bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

KAYNANASINA MANYAK KARI DİYEN KOCA AĞIR KUSURLU BULUNDU

Emsal nitelikte bir karara imza atan genel Kurul, kayınvalideye 'manyak karı' diye hakaret eden kocayı ağır kusurlu buldu. Kararda şöyle denildi: "Eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin, kadının kullanmakta olduğu kredi kartlarını iptal ettirdiği, giderlerini karşılamadığı, bu nedenle kendisini arayan kayınvalidesine 'manyak karı' dediği ortadadır. Boşanmaya sebep olan olaylarda erkek eşin tam, kadın eşin ise kusursuz olduğu noktasında Yerel Mahkeme ve Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır .Bu açıklamalar ışığında somut olay incelediğinde, erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığı belirgin olup, davacı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmemesi bozmayı gerektirmiştir."

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Kaynak: İHA

Yargıtay, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaynanasına 'manyak karı' diyen adam 'tam kusurlu' bulundu - Son Dakika


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