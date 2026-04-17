Kaynarca\'da Klasik Araç Restorasyonu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuncay Göktaş, babasından kalan traktör ve Murat 124'ü orijinal parçalarla restore etti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde esnaflık yapan bir kişi, babasından kalan 1964 model traktör ile 1975 model Murat 124 otomobili, yıllar süren çalışma ve yurt dışından temin ettiği parçalarla aslına uygun şekilde restore etti.

Kaynarca ilçesinde yaşayan Tuncay Göktaş, babasından kalan iki emektar aracı hurdaya ayırmak yerine yeniden yollara döndürmek için kolları sıvadı. Babasının geçmişte taksicilik yaptığı 1975 model Murat 124 ile çiftçilikte kullandığı 1964 model traktörü garajına çeken Göktaş, her iki aracı da orijinal parçalarıyla yeniledi. Özellikle traktörün eksik parçaları için yurt dışı kaynaklı araştırmalar yapan Göktaş, parçaları İtalya'dan getirterek restorasyon sürecini tamamladı. Geçmişte babasının traktörle tarlada, otomobille ise yollarda ekmeğini kazandığını anlatan Göktaş, aslına uygun şekilde muhafaza ettiği klasik araçlarını şimdi özel garajında saklıyor. Görenlerin ilgisini çeken klasik araçlar, hem nostalji meraklılarından hem de ilçe halkından büyük beğeni topluyor.

"Ben olduğum sürece bunların hatıraları yaşayacak"

Babasının hatırasına olan bağlılığı nedeniyle otomobilin geçmişte kullandığı plakayı da takip eden Göktaş, plakanın bir motosiklete geçtiğini öğrenince sahibine ulaşarak plakayı satın aldı. Araçların mirasını sonraki nesillere de aktarmak istediğini belirten Göktaş, "Traktörümüz 1965 model, babam ve dedem tarafından alınmış. O günden beri çiftçilik yapıyoruz, Taksimiz de 1975 model bununla da babamız taksicilik yapıyordu. O günden bu güne bizde, hiç değişmeden ikisi de kapımızda duruyor. Ben olduğum sürece bunların hatıraları yaşayacak. Babam Kaynarca'nın eski taksicilerinden biridir. Traktörümüz de ilçenin ilk traktörlerinden biridir. 1980 yılından sonra taksiyi biz devraldık. Bende bir süre yaptım. Sonra bıraktım. İki aracıda birebir orijinal şekilde toplattım. Eskilerin hatıralarını yaşatmak için buraya koydum. İnşallah bundan sonrada çocuklarımız devam ettirir diye düşünüyorum" dedi.

"Plakayı Tekirdağ'da buldum"

Bir dönem taksisini tanıdığı birisine satmak durumunda kaldığını belirten ve bir süre sonra aracı tekrar satın aldığını belirten Göktaş, "Bu aracımızı ve plakamızı 85 yılında sattık. Taksiciliği bıraktığımızda satmıştık. Tekirdağ'da Tatarlar köyünde bir motosiklette buldum. Adam plakayı satmak istemeyince motosiklet ile birlikte satın aldık. Sonra plakayı tekrar taksime geçirdim. Aracıda tekrar satın aldıktan sonra 1974'teki haline tekrar restore ettim" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:26:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.