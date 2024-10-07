Kaynaşlı\'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Dünya Yürüyüş Gününde "Hareket et sağlıklı yaşa" diyerek yürüyüş düzenlendi.

Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında; Kaynaşlı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Halk Sağlığı Başkanlığı, Kurum amirleri, Yeşilay, Meslek Yüksek Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de katılımıyla "Hareket et, sağlıklı yaşa" sloganıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlenmiştir.

Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi önünden başlayan yürüyüş programı kaymakamlık önünde sona ermiştir. Yürüyüş sonrası Kaymakamlık bahçesinde açılan stantta broşür dağıtımı ve bilgilendirme yapılmıştır. - DÜZCE