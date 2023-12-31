Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne 2023 yılında 1 milyon 720 bin çağrı geldi

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, merkeze 2023 yılında 1 milyon 720 bin çağrı geldiğini, bu çağrıların yüzde 40'ının asılsız olduğunu kaydetti.

Kayseri'de 112 Çağrı Merkezi çalışanları, vatandaşların yeni yıla güven içerisinde girmesi için mesaisini sürdürüyor. Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimlerinin bulunduğu merkezde ekipler, vatandaşlardan gelen çağrıları alarak kısa süre içerisinde ekip gönderiyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, merkeze 2023 yılı içerisinde 1 milyon 720 bin çağrının geldiğinin söyleyerek, bu çağrıların yüzde 40'ının vakaya dönüşmediğini kaydetti. Vatandaşları uyaran Ak, "Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 1 yıl içerisinde toplamda 1 milyon 720 bin çağrı gelmiştir. Bu çağrıların yüzde 60'ı vakaya dönüşmüş, yüzde 40'ı ise vakaya dönüşmeyen gereksiz çağrılardır. Acil çağrı merkezimizde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimleri görev yapmaktadır. Valimizin talimatları doğrultusunda yılbaşı gecesi için personelimizde takviyeye gittik. Halkımızın yeni yıla kazasız, belasız, sıkıntısız girmesi için gerekli tedbirleri aldık. Acil çağrı merkezi olarak vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Onlardan ricamız acil çağrı merkezini ilgilendirmeyen konularla merkezimizi arayıp gereksiz meşgul etmemelerini istiyoruz. Gereksiz çağrılarla uğraşırken bir kişinin hayatı ile sonuçlanacak çağrılarda gecikmeli müdahale olabilir. Bunu da hiçbirimiz istemiyoruz. Vatandaşlarımızın acil durumlarda yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz. Gereksiz bilgi danışma, küçük bir araştırmaya edinecekleri bilgiler için acil çağrı merkezini aramamalarını özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Ak, "2023 yılının son gününde de her zaman olduğu gibi acil çağrı merkezimizin çalışanları 7 gün 24 saat sürekli görevlerinin başında. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve güven içerisinde girebilmesi için personellerimiz görevlerinin başındadır. Tüm Kayserililere iyi yıllar diliyoruz" dedi. - KAYSERİ