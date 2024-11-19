Kayseri 16 İlçeye Doğal Gaz Ulaştı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin doğal gaz ile buluşmasının ardından, 16 ilçeyi de doğal gaz hizmeti ile buluşturmanın gururunu ve heyecanını yaşadı. Başkan Büyükkılıç, "Verdiğimiz sözü tuttuk. Halkı sevmek halka hizmetle olur. 16 ilçenin tamamına doğal gazı ulaştırdık" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de hissedarı olan ve 2003 yılından bu yana çalışmalarına devam eden Kayserigaz, Kayseri merkez dahil 16 ilçede 700 bin aboneye doğal gaz hizmeti sunarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özverili gayretleriyle tüm ilçeler de doğal gaz ile buluştu. Başkan Büyükkılıç'ın yoğun gayretleriyle yapılan çalışmaların ardından son iki ilçe olan Sarız ve Pınarbaşı ilçelerine de doğal gaz hizmeti kazandırıldı.

"Halkı sevmek halka hizmetle olur"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz sözü tuttuk. Halkı sevmek halka hizmetle olur. Doğal gazın sıcaklığı artık sadece ocakları değil, gönülleri de ısıtacak. Pınarbaşılı ve Sarızlı hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutup doğal gaz ateşini yakmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Ayrıca Kayserigaz'ın 700 bininci abonesi Hasan Yanık'a, ücretsiz 1 yıllık doğal gaz kullanım hediyesi de takdim ettik" dedi.

123 kilometre uzaklıkta olan ilçeye doğal gaz yatırımı

Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin doğal gaza kavuştuğunu, Kayserigaz tarafından Kayseri'nin 16 ilçesinin tamamına doğal gaz ulaştırıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız ilçesinde doğal gaz kullanacak mahalleleri şöyle açıkladı:

"Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde, diğer bölgelerden farklı olarak, doğal gaz temini CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) yöntemiyle sağlanmaktadır. 60 yıllık bir hayali gerçekleştirirken, Pınarbaşı ilçesinde, 1 adet CNG istasyonu, 2 bölge istasyonu ve yaklaşık 81 kilometre uzunluğunda bir doğal gaz hattı ile toplam 4 bin 106 hane doğal gaz hizmetine kavuşmuştur. Bu ilçede doğal gaz kullanabilecek mahalleler arasında İnönü, Hürriyet, Yenicami, Yeniocak, Kayaönü, Uzunyol, Güney, Kerimoğlu ve Gümüşgün mahalleleri yer alıyor. Sarız ilçesinde ise 1 CNG istasyonu, 2 bölge istasyonu ve yaklaşık 55 kilometre uzunluğunda bir doğal gaz hattı ile 2 bin 993 hane doğal gaz ile buluşturulmuştur. Şehir merkezinden 123 kilometre uzaklıkta olan Sarız'da doğal gaz kullanabilecek mahalleler ise Kızılpınar, Bahçeli, Günesen, Yeni Mahalle, Kuşçu, Çatalpınar, Kurdini ve İncedere mahalleleridir."

Tüm ilçelerin doğal gaza kavuşmasını sağladıklarını belirten Büyükkılıç, doğal gaz gelmeyen mahalleler için de çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Soğukları sıcak yapan bu yatırımımızla Pınarbaşı ve Sarız'ı da doğal gazımız ile ısıtmaya başladık. Hemşehrilerimizin doğal gaz ateşi hep yansın, sıcaklık ve bereket hanelerinden eksik olmasın inşallah. Doğal gazımız ilçelerimize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. 16 ilçemize doğal gaz yatırımını tamamladık şimdi de doğal gaz gelmeyen mahallelerimiz için gayret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ