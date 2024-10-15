Kayseri, 2024 Yılının En İyi Avrupa Spor Şehri Seçildi - Son Dakika
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Kayseri, 2024 Yılının En İyi Avrupa Spor Şehri Seçildi

Kayseri, 2024 Yılının En İyi Avrupa Spor Şehri Seçildi

Kayseri, ACES Europe tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında yılın en iyi Avrupa spor şehri unvanını alarak 'Altın Bayrak' ödülüne layık görüldü. Modern spor tesisleriyle dikkat çeken Kayseri, uluslararası başarılarıyla Avrupa'nın dikkatini çekiyor.

15.10.2024 11:41  Güncelleme: 11:44
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Kayseri, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından bu kez de 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında yılın en iyi Avrupa spor şehri seçilerek, 'Altın Bayrak' almaya hak kazandı.

ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı verilen Kayseri, spor alanında sadece Kayseri ve Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı.

Modern ve fonksiyonel spor tesisleri ulusal ve uluslararası spor organizasyonları, spor okulları ve spor kulübü bünyesindeki milli sporcuları ile Dünya ve Avrupa dereceleri elde eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. küresel çaptaki en prestijli spor ünvanlarından biri olan 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanını almıştı.

Kayseri, Yılın En İyi Avrupa Spor Şehri Seçildi

Kayseri, bu kez 2024 yılı Avrupa spor şehirleri arasında yılın en iyi Avrupa Spor Şehri seçilerek, 'Altın Bayrak' almaya hak kazandı.

ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli, konu ile ilgili Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a ithafen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği mesajda, "Kayseri'yi 2024 Avrupa'nın En İyi Spor Şehri ilan etmek bizim için onurdur. Şehrinizin yıl boyunca gösterdiği olağanüstü çaba ve özveriyi yansıtan bu hak edilmiş ödül için sizi tebrik ederiz. Bu başarının bilincinde olarak sizlere Altın Bayrağı kazanan şehir olarak takdim etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Lupatelli, Başkan Büyükkılıç ile birlikte 5 temsilciyi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu binasında gerçekleşecek olan Ödül Galası'na davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri, 2024 Yılının En İyi Avrupa Spor Şehri Seçildi - Son Dakika

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