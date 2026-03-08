Kayseri 2027 Kültür Başkenti Adayı - Son Dakika
Kayseri 2027 Kültür Başkenti Adayı

08.03.2026 16:12
Kayseri, 2027 TÜRKSOY Kültür Başkentliği unvanına aday olduğunu açıkladı.

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "TÜRKSOY Kültür Başkenti' ya da 'Türk Cumhuriyetleri Kültür Başkenti' unvanına aday olduk. Buna Kayseri yakışacaktır. 2027 yılına bu anlamda talibiz" dedi.

Kayseri, tarihi ve kültürel altyapısı ile 2027 Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Başkentliği için aday oldu. DHA'ya değerlendirmelerde bulunan ve Kayseri'nin 'TÜRKSOY Kültür Başkentliği 'ne aday olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kültür denince akla Kayseri gelir. Bu zenginlikle birlikte açık hava müzesi niteliğindeki bir şehir akla gelir. Gerek merkeziyle gerek taşrasıyla akla gelir. İster istemez buradaki bu zenginliğimizi gastronomide, turizmde diğer engin kültürümüzü, hoşgörü kültürümüzü oluşturmada ve Türk Cumhuriyetlerimizle de iş birliği halindeyiz. Bunu da hem bizden oraya yayılım, hem oradan alacaklarımıza burada bir zenginlik oluşturmak adına 'TÜRKSOY Kültür Başkenti' ya da 'Türk Cumhuriyetleri Kültür Başkenti' unvanına aday olduk. Buna Kayseri yakışacaktır " diye konuştu.

'KÜLTÜR BAŞKENTLİĞİ ÜNVANINA TALİBİZ'

Kayseri'nin kültür başkentliği unvanını hak ettiğini de belirten Büyükkılıç, "Elbette ülkemizin şehirlerinin hepsi güzeldir ama tarihi geçmişiyle bu kadar güzel zenginlikleriyle uluslararası nitelikteki üniversitelerimizden Türk cumhuriyetimize ait öğrencilerin yoğun bir şekilde gerek lise gerek üniversite düzeyinde on binlerce burada aldıkları eğitim var. Dolayısıyla şehrimize yakışır. 2027 yılına bu anlamda talibiz. İnşallah mahcup olmayız. Alınacak karara da saygı duyarız. Bu konuyla ilgili paydaşlarımıza, yetkililerimize bizi unutmayın diyoruz. Çünkü, Kayseri'nin bunu fazlasıyla hak ettiği kanaatindeyim. Verilerimizle, etkinliklerimize bunu kanıtlamaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

