Kayseri, akıllı şehircilikte Türkiye'ye damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri, akıllı şehircilikte Türkiye'ye damga vurdu

Kayseri, akıllı şehircilikte Türkiye\'ye damga vurdu
08.01.2026 12:19  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik alanında yenilikçi projelerle 2025 yılına damga vurdu. Yapay zeka ve dijital dönüşüm uygulamaları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da dikkat çeken Kayseri, teknoloji odaklı şehir hedefiyle örnek gösteriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; akıllı şehircilik alanında hayata geçirdiği yenilikçi projelerle 2025 yılında hem Türkiye'de hem de Avrupa'da örnek gösterilen bir başarı hikayesine imza attı. Dünya genelinde ses getiren uygulamalarıyla Türkiye'de ilk 5 akıllı şehir arasında yer alan Kayseri, yapay zeka, bilim, dijital dönüşüm ve güvenli şehir alanlarında aldığı ödüllerle liderliğini pekiştirdi.

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile vatandaşlara dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi; geleceğin gereklerine uygun olarak akıllı şehircilik çerçevesinde de önemli proje ile uygulamalara imza atıyor. 2025 yılında da ortaya koydukları ödüllü, birbirinden önemli ve farklı projelerle Kayseri'yi geleceğe taşımaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu ivme ile devam edeceklerinin altını çizdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen A-Kayseri Yapay Zeka Aracı, şehir yönetiminde teknolojinin etkin kullanımına örnek oldu. Araç üzerine entegre kamera sistemleri ve yapay zeka teknolojileriyle çalışan platform; şehir altyapısını anlık olarak izleyerek sorunları tespit eden, çözüm süreçlerini hızlandıran ve veriye dayalı karar alma mekanizmalarını güçlendiren yenilikçi yapısıyla yapay zeka alanında ödüle layık görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde (TÜBİTEM 2025) 'Uzun Soluklu Emek' ödülünü aldı. 14-15 Şubat 2025 tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen zirvede verilen bu ödül, Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir, kararlı ve yaygınlaştırıcı çalışmalarının bir göstergesi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'nın en prestijli araştırma ve inovasyon programı olan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) kapsamında kabul edilen PVSmile Projesi ile Türkiye'den yer alan tek kurum oldu. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğinde yürütülen proje; 10 ülkeden 28 kurumun yer aldığı çağrıda 15/15 tam puan alarak fonlanan tek proje olma başarısını gösterdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi; gençleri geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirmek amacıyla oluşturduğu Bilişim Zincirinin son halkasına yaklaştı. Bilim Tırı, 2025 yılında tamamen Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilerek kırsal bölgelerde binlerce öğrenciyle buluştu. Bilişim Akademisi, yazılım, robotik, yapay zeka ve veri bilimi alanlarında gençlere akademik altyapı kazandırdı. Bilim Merkezi, teorik bilgilerin uygulamaya dönüştüğü deneyim alanı oldu. Yapımı süren Teknoloji Hangarı ise fikirlerin ürüne dönüştüğü bir üretim ve inovasyon merkezi olarak hizmet verecek. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından; parklardan tesislere, mezarlıklardan kamusal alanlara kadar 218 kamera ile şehir genelinde güvenlik altyapısı güçlendirilerek 'güvenli şehir Kayseri' vizyonuna önemli katkı sağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bilim festivalleri, Perseid Meteor Yağmuru etkinlikleri ve bilim merkezi faaliyetleri kapsamında; 350 bini aşkın kişi bilim etkinliklerine katıldı. 55 kurum ve kuruluş ile iş birliği yapıldı. 284 eğitici bilim atölyesi gerçekleştirildi. 95 bin ziyaretçi Kayseri Bilim Merkezi'nde ağırlandı.

Büyük dijital dönüşüm

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 2025 yılında dijital belediyecilik alanında; 77 bin 448 online işlem gerçekleştirdi. E-Kapı Akıllı Bina Sistemi ile 60 bin akıllı QR kodlu bina levhasını şehir genelinde hayata geçirdi. Ulaşımdan çevreye, şehir yaşamından kamu hizmetlerine kadar birçok alanda vatandaşlara hızlı, erişilebilir ve akıllı çözümler sunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Akıllı Şehir, Dijital Şehir, Bilim Şehri, Genç Dostu Şehir, Turizm Şehri ve Güvenli Şehir Kayseri başlıkları altında geliştirdiği projelerle; dirençli, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı şehir hedefi istikametinde Türkiye'de örnek gösterilen bir akıllı şehir modeli oluşturmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dijital Dönüşüm, Yerel Yönetim, Yapay Zeka, Güvenlik, Türkiye, Kayseri, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri, akıllı şehircilikte Türkiye'ye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Kuzey Atlantik’te sular ısınıyor ABD’den bir tankere daha müdahale Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!

15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürüklendi Yolcular mahsur kaldı
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürüklendi! Yolcular mahsur kaldı
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 16:12:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri, akıllı şehircilikte Türkiye'ye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.