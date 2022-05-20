Kayseri Barosu avukatlarına Ankara'da demir çubuklu saldırı

Kayseri Barosuna kayıtlı 2 avukat, müvekkillerinin şirket ortaklığıyla ilgili haklarını korumak ve mal kaçırma iddiası üzerine tespit için gittikleri Ankara'da demir çubuklu saldıra uğradı. Saldırıyı kınayak Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, "Avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten başka bir şeyle izah edemeyiz" dedi.

Kayseri Barosu'nda düzenlediği basın toplantısında saldırıyı kınayan Köse, Avukatlar Özbek ve Salim Yüce'nin demir çubuklarla darp edildiğini söyleyerek, "Anlaşılacağı üzere olay, her yönüyle vahim bir olaydır. Öncelikle bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Zor günlerde sığınılacak liman görevini üstlenmiş olan avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten başka bir şeyle izah edemeyiz. Hakkın elde edilmesi gibi kutsal bir görev ifa eden avukata yönelik saldırı, sadece avukatı şahsına değil, hakka, adalete, kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna da yönelik bir saldırıdır. Bu nedenle yargının tüm unsur ve bileşenlerinin avukata yönelik şiddete karşı aynı tavrı takınması gereklidir. Avukata karşı şiddete ilişkin olarak, sadece baroların değil, tüm yargı organlarının da aynı tavrı alması yanında devletin tüm kurumlarının da aynı kararlılıkla bu şiddete karşı çıkmasını bekliyor. ve talep ediyoruz. Avukata karşı şiddet eylemleri katalog suçları içerisine alınmalı ve CMK 100. Madde gereği etkinleştirilmelidir. Avukatlar hukuki bir ihtilafın ya da davanın tarafı değillerdir. Taraflar arası husumetin ise tarafı hiç değillerdir" ifadelerini kullandı.

"Avukata saldıranlar, belli ki hak, adalet, savunma kavramlarından tamamen yoksun, cehaletin her yönüyle kendisini kuşattığı cahil insanlardır" diyen Köse, "Unutmamalıdır ki bu Vandallar işledikleri eylemler karşısında yine başvuracakları meslek avukatlardır. Yemin ile başladığımız bu mesleğe kararlılıkla devam edeceğiz. Böyle saldırılar ile avukatı görevinden vazgeçirmeyi amaçlıyorsanız, biliniz ki karşınızda güçlü ve tek vücut olmuş bir Baro ve bütün avukatları bulacaksınız. Meslektaşımıza, savunma makamına, yargıya yapılan bu saldırının hesabı, mahkeme önünde muhakkak görülecektir. Meslektaşlarımızın saldırıya uğradığı haberi alınır alınmaz, derhal iletişime geçtiğimiz Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi avukatları, jandarma aşamasında meslektaşlarımızın yanında olmuş, olayla ilgili tüm adli aşamalar baromuz tarafından takip edilmiştir. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor. Olayla ilgili yargılama sürecinin takipçisi olacağımıza, meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ