Türkiye 'deki 6 TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi'nden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, bilimsel bilgilerin öğretildiği adeta bir okul olarak görevini üstlenirken, yurt içinde gerçekleşen bilim festivallerine de katılarak, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kayseri Bilim Merkezi, Konya Bilimfest'te ilgi odağı oldu - Son Dakika

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