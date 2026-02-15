Kayseri Bilim Merkezi, Niğdeli minikleri ağırladı - Son Dakika
Kayseri Bilim Merkezi, Niğdeli minikleri ağırladı

15.02.2026 12:08  Güncelleme: 12:09
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Niğde'den gelen misafirleri Kayseri Bilim Merkezi'nde ağırlayarak bilim ve teknoloji etkileşimine katkı sağladı. Ziyaretçiler, deney düzenekleri ve uygulamalı etkinliklerle bilim dolu bir gün geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; bilim ve teknoloji yatırımlarıyla örnek olmaya devam ederken, Niğde'den gelen misafirlerini Kayseri Bilim Merkezi'nde ağırlayarak, şehirlerarası bilim etkileşimine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK destekli vizyon projelerinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimiyle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde çağın gereklerine uygun yatırımlarla hizmet veren merkez, bu kez Niğde'den gelen kıymetli misafirlerini ağırladı. Bilim dolu program kapsamında minik ziyaretçiler; deney düzenekleri, interaktif sergi alanları ve uygulamalı etkinliklerle keşif odaklı bir yolculuğa çıktı. Katılımcılar, hem eğlendi hem öğrendi; merak duygusunu besleyen etkinliklerle bilimin heyecanını yakından deneyimledi.

Bilimi günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Kayseri Bilim Merkezi, farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ederken, Niğdeli misafirlerine katılımlarından dolayı teşekkür edilerek, yeniden Kayseri'de görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Niğde, Bilim, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
