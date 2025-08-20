Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Anjiyoya Alındı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol için gittiği hastanede anjiyoya alındı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol amaçlı olarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi hastanesine gitmişti. Başkan Büyükkılıç, hastanede kontrol amaçlı olarak anjiyoya alındı.
Yapılan anjiyonun sonucu ilerleyen saatlerde belli olacak. - KAYSERİ
