Başkan Büyükkılıç, aralık ayında medyada zirve grubunda

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) Aralık 2025 verilerine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 36 bin 978 haber ve içerikle medyada en çok konuşulan ilk 15 siyasetçi arasında yer aldı. Büyükkılıç'ın bu görünürlüğü, yerel yönetimlerin ulusal gündemde artan etkisini ortaya koydu.

MTM tarafından açıklanan 1-31 Aralık 2025 dönemi medya analizleri, siyasal gündemin yılın son ayında yoğun bir hareketlilik yaşadığını gösterdi. Medyada ilk 15 siyasetçinin toplam konuşulma hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, görünürlüğün büyük bölümünün dijital mecralardan olması dikkat çekti. Bu dönemde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aralık ayında 36 bin 978 içerikle medyada en çok konuşulan ilk 15 siyasetçi arasına girerek önemli bir başarıya imza attı. Büyükkılıç'ın bir çok ismi geride bırakıp, 12. sırada listede yer alması, yerel yönetimlerin yalnızca şehir ölçeğinde değil, ulusal düzeyde de güçlü bir gündem oluşturabildiğini ortaya koydu.

Aralık ayı boyunca Kayseri'de hayata geçirilen yatırımlar, şehircilik projeleri, sosyal belediyecilik uygulamaları ve kamuoyuyla kurulan doğrudan iletişim, Büyükkılıç'ın medyadaki görünürlüğünü artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı. Üretken belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmaların ulusal basında geniş yer bulması, bu görünürlüğün sürdürülebilir bir zemine oturduğunu gösterdi. - KAYSERİ