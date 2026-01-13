Başkan Büyükkılıç, aralık ayında medyada zirve grubunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Büyükkılıç, aralık ayında medyada zirve grubunda

Başkan Büyükkılıç, aralık ayında medyada zirve grubunda
13.01.2026 13:48  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medya Takip Merkezi'nin raporuna göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aralık 2025'te 36 bin 978 haberle medyada en çok konuşulan siyasetçiler arasında 12. sırada yer aldı. Bu durum, yerel yönetimlerin ulusal gündemdeki artan etkisini göstermektedir.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) Aralık 2025 verilerine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 36 bin 978 haber ve içerikle medyada en çok konuşulan ilk 15 siyasetçi arasında yer aldı. Büyükkılıç'ın bu görünürlüğü, yerel yönetimlerin ulusal gündemde artan etkisini ortaya koydu.

MTM tarafından açıklanan 1-31 Aralık 2025 dönemi medya analizleri, siyasal gündemin yılın son ayında yoğun bir hareketlilik yaşadığını gösterdi. Medyada ilk 15 siyasetçinin toplam konuşulma hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, görünürlüğün büyük bölümünün dijital mecralardan olması dikkat çekti. Bu dönemde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aralık ayında 36 bin 978 içerikle medyada en çok konuşulan ilk 15 siyasetçi arasına girerek önemli bir başarıya imza attı. Büyükkılıç'ın bir çok ismi geride bırakıp, 12. sırada listede yer alması, yerel yönetimlerin yalnızca şehir ölçeğinde değil, ulusal düzeyde de güçlü bir gündem oluşturabildiğini ortaya koydu.

Aralık ayı boyunca Kayseri'de hayata geçirilen yatırımlar, şehircilik projeleri, sosyal belediyecilik uygulamaları ve kamuoyuyla kurulan doğrudan iletişim, Büyükkılıç'ın medyadaki görünürlüğünü artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı. Üretken belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmaların ulusal basında geniş yer bulması, bu görünürlüğün sürdürülebilir bir zemine oturduğunu gösterdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Medya Takip Merkezi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Aralık, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, aralık ayında medyada zirve grubunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:42
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:47:47. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, aralık ayında medyada zirve grubunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.