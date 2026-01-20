Başkan Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu heyetini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu heyetini ağırladı

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu heyetini ağırladı
20.01.2026 14:58  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı ve heyetini makamında kabul ederek, Erciyes Kayak Merkezi'nin dağcılık sporundaki önemini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi, Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip ve Dünya Spor Başkenti adayı kentte, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor ve sporcuya tam destek vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, Genel Sekreter Sefa Kurt, Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, makamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin incisi Erciyes Kayak Merkezi başta olmak üzere, kent genelinde yapılan spor ve turizm hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Erciyes'in önemine vurgu yapan Büyükkılıç, "Dağcılık sporu açısından Erciyes Dağı gibi büyük bir nimete sahip olan Kayseri'miz, bu alanda ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Erciyes'in dağcılık sporundaki önemine dikkat çeken kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı da Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, federasyon ve hizmetleri hakkında bilgi paylaştı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da hazır bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Kayak Merkezi, Erciyes, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu heyetini ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:52:44. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Türkiye Dağcılık Federasyonu heyetini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.