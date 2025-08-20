Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kontrol amaçlı olarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Büyükkılıç'ın herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı ise yapılan kontrollerin ardından belli olacak. - KAYSERİ