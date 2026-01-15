Başkan Büyükkılıç\'tan Hunat Çarşısı esnafı ve vatandaşlarla samimi buluşma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı'nı ziyaret ederek çarşı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Ziyaretinde esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan ve onlarla sohbet eden Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlarla da görüştü.

Esnaf ve ticaret şehri Kayseri'de sık sık esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de Hunat Çarşısı esnafı, çarşı çevresindeki esnaf ve vatandaşlar ile buluştu.

Samimi ve hareketli geçen ziyarette Başkan Büyükkılıç, esnafların halini hatırını sorarak onlara işlerinde bereketli kazançlar diledi. Esnafın sıcak ilgisi ile karşılanan Büyükkılıç, esnaf ile vatandaşlardan herhangi bir taleplerinin, önerilerinin olup olmadığını sorarak onları dinledi.

"Bizi Unutmayan Tek Başkanımız Geldi"

Bir giyim mağazasını ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'ı "Hoş geldiniz" diyerek karşılayan bir esnaf ise sıcak karşılamasında, "Bizi unutmayan tek başkanımız geldi. Bizi her zaman hatırlayan, halimizi, hatırımızı soran başkanımız geldi" ifadelerini kullandı.

Tek Tek Her Dükkana Ziyaret

Tek tek dükkanları ziyaret ederek esnafın talep ve önerilerini dinleyen Büyükkılıç, onlarla samimi sohbetler yaptı, esnaf ile faaliyetleri hakkında bilgiler aldı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Hunat Çarşısı'nda Ahi ahlakı ile ahlaklanan esnafın yer aldığını vurgulayan Büyükkılıç, Hunat Çarşısı'nın güvenli ve düzenli bir alışveriş merkezi olduğunu dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, çarşı esnafından alışveriş yaparak, hatıra fotoğrafı da çekindi.

Vatandaşlarla da görüşen Büyükkılıç, onlarla da sohbet ederek fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi. Başkan Büyükkılıç, çocuklarla da ilgilenerek nasihatlerde bulundu, harçlık verdi.

"Biz Sizden Dağlar Kadar Memnunuz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hunat Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gümüşgöz de "Başkanım, ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Biz sizden dağlar kadar memnunuz" diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen de eşlik etti. - KAYSERİ