Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'ın Sağlık Durumu İyi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın sağlık durumu ile ilgili kamuoyu duyurusu yayımlandı.

Kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde bugün rutin bir sağlık kontrolünden geçmiştir. Bazı basın organlarında, başkanımızın sağlık durumu ile ilgili olarak çeşitli yorumlar yer alırken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği doğmuştur. Sadece rutin sağlık kontrollerinden geçen başkanımıza, kontroller kapsamında anjiyo işlemi uygulanmış, operasyon başarıyla gerçekleştirilmiştir. Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın genel sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir endişe edilecek durum bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerimize, başkanımıza göstermiş oldukları ilgi, alaka ve geçmiş olsun dilekleri için gönülden teşekkür ederiz. Saygılarımızla." - KAYSERİ