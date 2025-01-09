Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'tan 10 Ocak Mesajı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilerin zorlu şartlar altında verdikleri özverili mücadeleye dikkat çekerek, toplumun sesi olmanın önemini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazetecilerin toplumun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesindeki hayati rollerine dikkat çekti.

Mesajında bu günün önemine vurgu yapan Büyükkılıç, "Gazeteciler ve basın, demokrasinin dördüncü gücü olarak kabul edilir. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen basın, toplumun doğru bilgilendirilmesi için kritik bir rol oynuyor. Aynı zamanda kamuoyunun sesi olup, toplumun bilinçlenmesi adına önemli görevler üstleniyorlar. 10 Ocak, bu rolü hatırlamak ve gazetecilerin çalışmalarını kutlamak için önemli bir fırsattır" diye konuştu.

"Haber Merkezinden, Sahadaki Ekibe, Yazı İşlerinden Matbaa Çalışanlarına Kadar"

Başkan Büyükkılıç, basın mensuplarının gece gündüz demeden, yaz kış fark etmeksizin zorlu şartlarda görevlerini yerine getirdiğini vurgulayarak, "Haber merkezinden, sahadaki ekibe, yazı işlerinden matbaa çalışanlarına kadar tüm basın mensuplarına teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, görevlerini yaparken hayatını kaybeden gazetecileri de rahmetle anarak, "Gazetecilik mesleği, toplumun sesini duyuran, doğru bilgiyi aktaran, demokrasimizin temel taşlarından biridir. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm gazetecileri saygıyla anıyor ve geride kalan tüm gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İletişim çağında, gazetecilerin görevlerinin daha da önemli hale geldiğine değinen Başkan Büyükkılıç, sosyal medya mecralarının etkisiyle hızla değişen bilgilendirme süreçlerine de dikkat çekerek, "Sosyal medya ve dijital platformların hızla geliştiği bu dönemde, gazetecilerimizin meslek ilkelerine bağlı kalarak, kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Büyükkılıç, genç gazeteci adaylarına da seslenerek, "Sizler de milletimizin ortak sesi olun, milletimize ihtiyacı olan fikri gıdayı verin, rehberlik edin. Unutmayın, basın milletin müşterek sesidir" diye konuştu.

Büyükkılıç, ayrıca Kayseri'nin basın tarihine ışık tutan Veli Altınkaya Basın Müzesi'ni de hatırlatarak, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Erciyes Üniversitemiz ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'miz iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Basın Müzesi, Kayseri'nin basın ve yayın alanındaki gelişimini ve geçmişini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu müzeyi göremeyen herkesi müzemize davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, gazetecilerin fedakarca görevlerini yerine getirdiğini belirterek, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. - KAYSERİ