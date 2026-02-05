Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde yayımladığı mesajında, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, depremzedelerin acısını ilk günkü hassasiyetle yüreklerinde taşıdıklarını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, "6 Şubat, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldığımız tarihtir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşanan büyük acının zaman geçse de unutulmadığını belirterek, "6 Şubat, yüreğimizde derin izler bırakan, ancak aynı zamanda millet olarak birbirimize daha da kenetlendiğimiz bir tarihtir" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, depremlerin yalnızca şehirleri değil, milyonlarca insanın hayatını derinden etkilediğini vurgulayarak, "O gün, ülkemizin dört bir yanında yükselen dayanışma ruhu, aziz milletimizin ne kadar güçlü ve merhametli olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Acılarımız ortak, sorumluluğumuz birdir" dedi.

"Dayanışma Kalıcı Bir Sorumluluktur"

Deprem bölgeleriyle gönül bağlarının ilk günden itibaren hiç kopmadığını belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin imkanlarını ve gönlünü her daim depremzedelerle paylaştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bizler, zor zamanlarda omuz omuza durmayı bilen bir milletiz. Depremin ardından yalnızca yaraları sarmak için değil, hayatı yeniden yeşertmek için de el birliğiyle çalıştık. Bugün de aynı kararlılıkla, aynı hassasiyetle depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, dayanışma sadece bir anlık değil, kalıcı bir sorumluluktur."

"Kayseri Dayanışmanın ve Kardeşliğin Simgesidir"

Başkan Büyükkılıç, mesajının sonunda birlik ve kardeşlik vurgusunu yineleyerek, şunları söyledi:

"Yaşadıklarımız asrın felaketiydi. 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bini aşkın canımızı yitirdik, 107 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Bu büyük imtihanda kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan tüm kardeşlerimize sabır ve metanet diliyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaraların sarılması ve hayatın yeniden inşa edilmesi sürecinde dayanışma ve kardeşlik ruhuyla her zaman yanlarında olduğumuzu vurguluyoruz. Kayseri, dün olduğu gibi bugün ve yarın da dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin güçlü bir sembolü olmaya devam edecektir."

Kayseri'den Afetlere Karşı Güçlü Hazırlık ve Dirençli Şehir Adımları

Başkan Büyükkılıç'ın bu yaklaşımı doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca afetlere karşı hazırlık ve dirençlilik çalışmalarını şehir genelinde yoğun şekilde sürdürdü. Eğitimlerden seminerlere, teknik analizlerden saha uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalarla Kayseri'nin afetlere karşı daha güvenli bir şehir olması hedeflendi.

Bu kapsamda çocuklardan gençlere, kamu personelinden özel sektör çalışanlarına kadar toplumun her kesimine yönelik afet farkındalığı eğitimleri düzenlenirken; psikolojik sağlamlık, yangın güvenliği, ilk yardım ve arama kurtarma başlıklarında bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen seminer ve toplantılarla afet bilincinin canlı tutulması amaçlandı.

Bilimsel ve Teknik Çalışmalarla Güçlü Altyapı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet risklerini azaltmaya yönelik bilimsel ve teknik çalışmalara da büyük önem verdi. Erciyes Fay Hattı ve Erciyes Volkanı üzerinde başlatılan paleosismoloji ve volkanizma çalışmaları, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülürken, merkez ilçelerde gerçekleştirilen mikrobölgeleme çalışmalarıyla zemin yapıları detaylı şekilde analiz edildi.

Ayrıca teknik personele yönelik hasar tespit ve saha uygulama eğitimleriyle kurumsal kapasite güçlendirilirken, engelli bireylerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla özel eğitim modülleri geliştirildi. Bu çalışmalar, Kayseri'de kapsayıcı ve bütüncül bir afet yönetimi anlayışının hayata geçirilmesine katkı sağladı. - KAYSERİ