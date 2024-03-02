Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Deprem Seminerine Katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Prefabrik Yapıların Değerlendirmesi Semineri'ne katıldı. Seminerde konuşan Büyükkılıç, "Daha dikkatli olmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Bu eğitimler, bu gayretler, bu çabalar da Afet İşleri Daire Başkanlığı'mızın önderliğinde ve ilgili oda başkanlarımızla iş birliği halinde, bunun bir ürünü" dedi.

Büyükşehir velediyesi tarafından, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prefabrik Yapıların Değerlendirmesi Semineri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası ile Türkiye Prefabrik Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen seminere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, seminer konuşmacıları Günkut Kara, Şerif Güner ile mühendisler katıldı. Seminerde katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, "Hoş geldiniz diyorum. Ekibimizi kutluyorum. Tabi ki bu süreçle ilgili Kayseri olarak biz uzun yıllar üzerimize düşeni yapma niyetiyle özen gösterdik, gayret ettik" dedi. Büyükkılıç, 6 Şubat'ta depremin ilk anlarında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile arasında geçen telefon görüşmesini anlatarak Kayseri'de yaşanan süreçten söz etti. Deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılaşmayı önemseyen, gecekondulaşmaya izin vermeyen bir anlayışta olduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Daha dikkatli olmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Bu eğitimler, bu gayretler, bu çabalar da Afet İşleri Daire Başkanlığı'mızın önderliğinde ve ilgili oda başkanlarımızla iş birliği halinde, bunun bir ürünü. O açıdan ekibimizi de odalarımızı da duyarlılık anlamında kutluyorum. Bu süreç içerisinde bizler daha dikkatli olmalıyız. Örnek almalı, ibret almalıyız. Kahramanmaraş'ımızda, Adıyaman'ımızda, Gaziantep'imizin ilçelerinde gittik çalıştık, aylarca oralarda kaldık. Ekiplerimiz halen sahada, orada yaptığımız yapılar var, devam ediyor."

Büyükkılıç, seminere katılanları da ayrıca tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, konuşmasının ardından konuşmacılar Günkut Kara ve Şerif Güner'e plaket takdim etti. - KAYSERİ