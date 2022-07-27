Başkan Büyükkılıç, Şehir Polis Uluçay'ı mezarı başında andı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Şehir Polis Uluçay'ı mezarı başında andı

27.07.2022 14:40
Başkan Büyükkılıç, Şehir Polis Uluçay'ı mezarı başında andı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 27 Temmuz 2019'da Adıyaman'da şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay'ı şehadetinin 3'üncü yılında düzenlenen mevlid-i şerife katılarak, kabri başında andı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 27 Temmuz 2019'da Adıyaman'da şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay'ı şehadetinin 3'üncü yılında düzenlenen mevlid-i şerife katılarak, kabri başında andı.

Adıyaman Sincik ilçesinde 27 Temmuz 2019'da PKK bölücü terör örgütü mensuplarının polis ekip otosuna yaptığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Taha Uluçay, kabri başında anıldı. Başkan Büyükkılıç, Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği'nde, şehit Polis Memuru Taha Uluçay için düzenlenen mevlid-i şerif programına katılarak, şehidin kabri başında Kuran-ı Kerim okudu.

Vatan uğruna canlarını feda eden, Şehit Polis Memuru Taha Uluçay ve tüm şehitleri dualarla anıp, Allah'tan rahmet dileyen Büyükkılıç, "Şehidimizin mevlidine katılarak, kahraman şehidimizi dualarla andık. Kahraman şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Şehir Polis Uluçay'ı mezarı başında andı - Son Dakika

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