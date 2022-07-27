Vatan uğruna canlarını feda eden, Şehit Polis Memuru Taha Uluçay ve tüm şehitleri dualarla anıp, Allah'tan rahmet dileyen Büyükkılıç, "Şehidimizin mevlidine katılarak, kahraman şehidimizi dualarla andık. Kahraman şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Taha Uluçay, Adıyaman, Kayseri, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Başkan Büyükkılıç, Şehir Polis Uluçay'ı mezarı başında andı - Son Dakika

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