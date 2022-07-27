Başkan Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ve STK'lardan ziyaret - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ve STK'lardan ziyaret

27.07.2022 14:42
Başkan Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ve STK'lardan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Topuz ve dernek üyeleri ile Hacılar Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Topuz ve dernek üyeleri ile Hacılar Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kent merkezi ve kırsal ilçelerde belediyecilik hizmetlerini insan odaklı bir anlayışla sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları her fırsatta ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Topuz ve dernek üyeleri ile HAGİAD Başkanı Fatih Erkan ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında kabul ettiği Özdoğan, Erkan, Topuz ve beraberindeki heyet ile istişarelerde bulunan Büyükkılıç, "Yerel yönetimler olarak hiçbir ilçemizi ve hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden, ötekileştirmeden hizmetin en iyisini, merkeze en uzak noktadaki tek bir hemşehrimize dahi ulaştırmak görevimizdir. Bu anlayışla Kayseri'miz için tüm kamu kurumlarımız ve STK'larımızla el ele gönül gönüle, aşkla çalışıyoruz" dedi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da Başkan Büyükkılıç'a Hacılar ilçesi ve diğer tüm ilçelere yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Topuz ve HAGİAD Başkanı Fatih Erkan ise Kayseri'yi her alanda daha iyi noktalara taşıma gayretlerini takdir ettiklerini dile getirerek, STK'lara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından, heyetle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Kayseri, Hacılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ve STK'lardan ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan ve STK'lardan ziyaret - Son Dakika
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