Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kaybis ile öğrenciyle buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kaybis ile öğrenciyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kaybis'i kullanan bir öğrenciyle buluşarak sohbet etti. Öğrenci, Kaybis'ten memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

05.06.2024 13:00
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 'çevreci bir ulaşım ağı' oluşturabilmek için Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve Kaybis'i kullanan bir öğrenci ile sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi. Erciyes Üniversitesi'nde okuyan öğrenci, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a Kaybis'den çok memnun olduklarını ifade ederek, teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi 'öğrenci dostu' hizmet anlayışıyla hizmetlerine devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da gençlerin her zaman yanında yer almaya ve gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde Kaybiskullanan bir genci görünce, öğrencinin yanına giderek sohbet etti. Kaybis'i çok sevdiklerini ve böyle bir uygulamanın Kayseri'de olduğu için çok şanslı olduklarını ifade eden üniversite öğrencisi genç, Kaybis uygulaması için Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis'in sezonu açtığını ve çevreci, sağlıklı ulaşım aracı olan, Kayseri'nin gururu Kaybis'in, istasyon ve bisiklet sayısını arttırdığını dile getirdi.

Kayseri'nin bisiklet şehri olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "84 istasyon ve 1000 bisiklet olarak vatandaşlarımız kullanabiliyor. Kayseri gelişen sanayisi, mükemmel altyapısı, modern çarşıları, yolları, parkları, meydanlarıyla Türkiye'nin geleceğe yatırımlarından biri olan şehir olarak ön plana çıkıyor. Bu projelerin devamı da gelecek" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir süre Kaybis'e binerek, pedal çevirmeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kaybis ile öğrenciyle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kaybis ile öğrenciyle buluştu - Son Dakika
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