Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlana Kütüphanesi'nde Kitapseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlana Kütüphanesi'nde Kitapseverlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlana Kütüphanesi\'nde Kitapseverlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Büyükkılıç, gençlerin talep ve önerilerini dinleyerek desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

26.05.2024 14:50  Güncelleme: 14:52
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Mevlana Kütüphanesi'nde kitapseverler ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren Talas Mevlana Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin kenti kütüphaneler şehri yapma yolunda 2022 yılında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde hizmete açtığı kütüphanede gençlerle bir araya gelen Büyükkılıç, ilgi ve sevgisiyle karşılaştığı kitapseverlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, gençlerin talep ve önerilerini bizzat dinleyerek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. Gençlerin en güçlü destekçisi olmayı azim ve kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizen Büyükkılıç, "Talas'ta bulunan Mevlana Kütüphanemizi ziyaret ederek, sevgili gençlerimizle keyifle sohbet ettik. Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin kütüphanelerimizden yararlandığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Yolunuz açık olsun sevgili gençler" dedi. Gençler de Büyükşehir Belediyesi'nin nezih ve konforlu kütüphane hizmetleri ile gençlere sağladığı desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Büyükkılıç, Mevlana Kütüphanesi ziyaretinde gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Mevlana Kütüphanesi, 10 bin basılı kitap, 26 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 300 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı ve ücretsiz internet hizmetleri ile Kayserililere hizmet veriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlana Kütüphanesi'nde Kitapseverlerle Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlana Kütüphanesi'nde Kitapseverlerle Buluştu - Son Dakika
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