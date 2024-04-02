Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde yapılacak projeleri açıkladı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmetlerinin ardından yeni 5 yılda yapacakları vizyon projelerin hayata geçirilmesi için ilk talimatlarını verdiğini belirterek, "Projelerimizle Kayseri'mizi buluşturacağız. Biz hizmete, çalışmaya aşığız" dedi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet ve yatırım dolu 5 yılın ardından, merkez ve tüm ilçelerde en çok oyu alan aday olarak, yeni 5 yıla ilk adımı attı.

Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserililere teşekkürlerini ileterek, "Kayseri yeni 5 yılda da istikrarı ve hizmeti seçti. Çok kıymetli hemşehrilerim, bize olan güveniniz, sevginiz ve desteğiniz için hepinize yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

Kayseri'nin desteğiyle yeni 5 yılda mutlu bir şehir, mutlu bir Kayseri için el ele, gönül gönle yol alacaklarını ifade eden Büyükkılıç, yeni projeler için ilk talimatlarını da verdiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemizin üst düzey yöneticileri ile birlikte değerlendirme yaptık, kesintisiz hizmete devam diyoruz" dedi.

"Projelerin Hayata Geçirilmesi İçin Talimatlarımızı Verdik"

Yatırımların hayata geçirilmesi için ilk talimatları verdiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Bazı projelerimizde ihale hazırlıklarını yapmıştık, bu yatırımları birer birer hayata geçireceğiz. Ayrıca yeni dönemde projelerimizden en önemlileri olan ulaşım alanında Kartal Katlı Kavşağı ve Ankara yoluna yapılacak Lojistik Merkez projesinin talimatlarını verdim. Dirençli kentler düşüncesinde kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması için talimatları verdim. Bazı ilçelerin yapılması gereken acil ihaleleri vardı, onlarla ilgili gereken çalışmalar için talimatlar verdim. Doğal gaz ile ilgili bazı beklentisi olan beldelerimize girişimlerin yapılması yönünde talimatlarımızı verdik. KASKİ'mizin yapacağı yatırımlar ile ilgili onların hayata geçirilmesi için talimatlarımızı verdik."

"Biz Hizmete, Çalışmaya Aşığız"

Büyükkılıç, Alzheimer Merkezi ve Teknoloji Hangarı ile ilgili projelerin de hazır olduğunu belirterek, "Bu dönemde sosyal projelerimizle, gençliğe yönelik projelerimizle Kayseri'mizi buluşturacağız. Talimatlar bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Biz hizmete, çalışmaya aşığız. Ekibimiz deneyimli ve samimidir. Bundan sonra daha gayretli, daha çalışkan olacağız. Kamuoyuna verdiğimiz sözleri hayata geçireceğiz. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "Bizi seven, seçen, bize güvenen ve tekrar hizmet etme fırsatı veren hemşehrilerimizi, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bağrıma basarak, saygılar sunuyorum. Kayseri'mize ne yapsak azdır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ