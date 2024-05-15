Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Gençlerin Askerlik Kınasına Katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Gençlerin Askerlik Kınasına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Gençlerin Askerlik Kınasına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen temsili askerlik kınasına katılarak, gençlerin ve ailelerin unutulmaz anlarına ortak oldu.

15.05.2024 14:41  Güncelleme: 14:48
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gençler için düzenlenen temsili askerlik kınasına katılarak, gençlerin ve ailelerin unutulmaz anlarına ortak oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yaklaşık 400 öğrenciye hizmet veriliyor. Merkezde özel gençler için temsili askerlik kınası düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda temsili askerlik yapacak olan gençlerin omuzlarına asker tülbentleri takılarak, ellerine kına yakıldı. Programa katılarak gençlerin unutulmaz anlarına ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin ellerine kına yaktı. Asker selamı veren gençlerle hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Büyükkılıç, güzel uygulamalardan birini hayata geçirdiklerini belirterek, "Garnizon Komutanlığımız ile görüşmek suretiyle onlara asker elbisesini giydirip, askerlik duygularını yaşatmak adına vatan, millet sevgisini daha da arttırmak adına uygulama yapacağız" diye konuştu.

Askeri uğurlamadan bir gün öncesinde kına yakma geleneği olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Bugün de kına yakıyoruz. Canlarımız, bizim özel yavrularımız, dua kaynaklarımız" dedi.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yaklaşık 400 öğrenciye hizmet verdiklerini ve tesisin içerisinde yüzme havuzu da olan Türkiye standartlarında özelliklere sahip bir engelsiz yaşam merkezi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Sizler de bunu takdir ediyor, bizlere dua ediyorsunuz. Ayrıca şehrimizde özel hizmet veren kuruluşlarımız da var. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Özel yavrularımıza hizmet ediyorlar. Birlik, beraberlik içerisinde kurumlarımızla da iş birliğimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Bu anlamlı çalışmadan dolayı ekibimize teşekkür ederken, askere gidecek olan, o duyguları yaşayacak olan, kına yakılacak özel yavrularımıza da sağlıklı, hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum. Ailelerine de böyle bir dua kaynağına hizmet etmek suretiyle onların duasını aldıklarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, özel bireylerin Engelliler Haftası'nı da tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde gönüllerince eğlenen gençler ve aileleri, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ettiler. Özel çocuklarla kucaklaşan Büyükkılıç, müzik atölyesinde Metin adlı çocukla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirerek, sanatçı olmak isteyen çocuk ile birlikte türkü söyledi.

Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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