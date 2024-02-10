Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gesi Bağları Türküsü Söyledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gesi Bağları Türküsü Söyledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gesi Bağları Türküsü Söyledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı 'Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü' etkinliğinde Gesi Bağları Türküsünü söyledi.

10.02.2024 12:53  Güncelleme: 12:56
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı 'Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü' etkinliğinde Gesi Bağları Türküsünü söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Bilim Merkezi'nde düzenlenen programda Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan koro tarafından mini konser verildi. Verilen konserde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da koroya eşlik ederek Gesi Bağları Türküsünü söyledi.

İki kız torununu temsil etmek için sahneye çıktığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Hakikaten Berra ve Beyza isminde 2 güzel torunumuz var. Birisi keman birisi de piyano da iyi bir noktada. Dedeleri de eşlik ediyor zaman zaman. Şimdi de anneanneleri burada. O açıdan ben de döneminin fakülte birincisi olarak bir doktor eşe sahip olan bir belediye başkanı olarak yıllarca size hizmet etmemin, başarımın en büyük sırrının eşim olduğunu burada paylaşmak istiyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç seslendirdiği türküyle büyük alkış toplarken, türkü söylerken ön sırada oturan eşi Necmiye Büyükkılıç'a el hareketleriyle yaptığı jestler de gözden kaçmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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