Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Hunat Pasajı Esnafıyla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte faaliyet gösteren Hunat Pasajı'nın yanı sıra bütün altgeçit esnafları ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Çarşılarımızla ilgili üzerimize düşeni yapacağımıza hiç şüpheniz olmasın. Şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Pasajı Esnaf Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ve bütün altgeçit esnafları ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenen 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda esnaf ve ailelere hitap eden Başkan Büyükkılıç, "Benden önce bir genel kurul icra etmişsiniz, hayırlı, uğurlu olsun, hayırlı hizmetlere vesile olsun. Şehrimize yakışan, birlik, beraberlik ve dayanışmadır, işin bereketi de oradadır" dedi.

"Kayseri'miz Ticaret ve Sanayinin Merkezidir"

Büyükkılıç, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen dernek başkanı Fatih Gümüşgöz'e teşekkür ederek, "Kayseri'miz ticaret ve sanayinin merkezidir. Bu anlayışla Allah'a şükürler olsun Kayseri'miz yük olan değil, yük çeken şehir olmuştur. Göğsümüzü gere gere ifade ettiğimiz ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, devletine, milletine ve dinine bağlı insanların ağırlıklı olduğu, insanlara hizmete sevdalı bir şehir. Üreten, ihraç eden, hayırseverliği ile Türkiye'de kendisinden söz ettiren bir şehir. Kayseri'mizin güzel insanlarını tebrik ve teşekkür ediyorum. Bizlere de hizmet etmemize vesile olup, seçtikleri, güvendikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kayseri'nin belediyecilikte bir model olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Helalinden kazanıp, helalinden harcayan, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış insanların yoğun olduğu bir şehir olan Kayseri denilince, hayranlıkla bakılıyor. Belediyecilik anlayışı içerisinde de 'Kayseri Modeli' dediğimiz belediyecilikte kendisinden söz ettiren, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, yatırımlar açısından Türkiye'de 30 büyükşehir içerisinde en çok pay ayıran şehir olarak anılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, çarşıların taleplerini yerine getirmek için gayret edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah çarşılarımızla ilgili üzerimize düşeni yapacağımıza hiç şüpheniz olmasın. İklimlendirme, havalandırma, ısıtma, soğutma, ya da başka sorunlar. Ne var ise bir ucundan başlamak suretiyle yapacağız. Amacımız insanların keyifli bir ortamda yazın serin, kışın sıcak bir ortamda rahat bir şekilde alışveriş yaptığından emin olmaktır. Yani sizlere destek olmak anlayışı içerisinde bir ortam hazırlanacağından şüpheniz olmasın. Bizler üzerimize ne düşerse yaparız. Bu şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacağız. Bu şehrin huzurunu hep birlikte önemseyeceğiz."

Elitaş: "Cumhurbaşkanımızın da Tüm Kayseri'ye Selamı Var"

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile telefonla görüşerek, Elitaş'ın esnaflara selamlarını iletti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise Başkan Büyükkılıç ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi vesilesiyle Hunat Çarşısı esnaflarına seslendi. Genel Başkan Vekili Elitaş, "Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızla toplantıdaydık, oradan çıktık. Cumhurbaşkanımızın da tüm Kayseri'ye selamı var. Kayseri belediye başkanlarının son noktasını koyduk adaylarımızın. İnşallah Cumartesi günü başkanım, il başkanımızla beraber saatini belirledikten sonra bir aday tanıtım programı yapacağız" diye konuştu.

Büyükkılıç da Hunat Çarşısı esnaflarına teşekkür ederek, "Başkanlıktan öte ağabeyiniz olarak, kardeşiniz olarak, büyüğünüz olarak üzerimize ne düşüyor ise yapma yönünde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret göstereceğimizi ifade ediyor, hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.

"Ağabey Şefkatiyle Bize Sahip Çıkan Başkanımıza Teşekkür Ediyorum"

Hunat Pasajı Esnaf Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Gümüşgöz de "Hangi sıkıntımız olsa bir ağabey şefkatiyle bütün sorunlarımızı çözme gayretinde bulunan, bize şefkatiyle, sevgisiyle sahip çıkan değerli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç aramızda. Ona sizlerin huzurunda böyle bir ortamı yapabildiğimiz için, bütün altgeçitleri güzel ortamda buluşturmamıza vesile olduğu için, bize omuz verdiği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ