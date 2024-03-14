Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İşçilerle Sahurda Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Bellona Mobilya'da gece vardiyasında çalışan işçilerin sahur sofralarına misafir oldu.
'En büyük gücümüz; birlik, beraberliğimiz' düsturuyla hareket eden ve bu birlikten güç alarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bellona Mobilya'da gece vardiyasında çalışan personel ile sahurda bir araya geldi. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren şehrin en önemli firmalarından olan Bellona Mobilya çalışanlarının sahur sofralarına misafir olan Başkan Büyükkılıç'a, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin de eşlik etti. Fabrika yemekhanesinde yemek sırasına giren Başkan Büyükkılıç, işçilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sahur yapan işçilerin masalarını tek tek gezen Büyükkılıç, personele hem işlerinde kolaylıklar diledi hem de Ramazan Ayı'nı tebrik etti. Burada işçilere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bir Ramazan Ayı'na daha hep beraber eriştik. Biz sizleri seviyoruz, gerçekten sizler ülkemizin gururusunuz. Hem kuruluş olarak hem de bu kuruluşu ayakta tutan dinamik, üreten, katma değer sağlayan, emeğini esirgemeden helalinden kazanan kardeşlerimizsiniz. Mevla'm sizleri kazadan, beladan esirgesin" dedi.
Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "Önemli olan, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamızdır. Önemli olan, ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanına, milletine, devletine sevdalı insanlar olarak inancına sahip çıkan bir anlayış içerisinde olmaktır. Kayseri'de bir istikrar var, sizler destek veriyorsunuz bizler hizmet ediyoruz, Cenab-ı Allah sizlere layık kılsın" diye konuştu. Büyükkılıç, önümüzdeki dönem daha güzel projelerle ve hizmetlerle, herkesin içine sinecek çalışmalar anlayışı ile hizmet etmek istediklerini vurgulayarak, gerek merkezi, gerekse 16 ilçeyi bir ağabey anlayışı ile geleceğe taşımak adına el ele verip, hizmet ettiklerini anlattı. Çalışan personelin ürettiği ürünlerle bu kuruluşların dünya çapında bir marka olduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Her birinizi alnından öpüyorum, bu kuruluşlar bizim gururumuz, evlerine ekmek götürmeye çalışan, rızkını temin etmeye çalışan siz kardeşlerimize bu imkanlar verilirken, ülkemizin de ekonomisine dünya çapında sizlerin oluşturduğu, ürettiği bir marka oluyor. Sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Kayseri'de birlik, beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam ettiklerini belirtirken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da "Sizleri her zaman çok seviyoruz, siz şehrinizde nasıl konforlu, güzel bir şekilde yaşarsınız biz onun peşindeyiz" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İşçilerle Sahurda Buluştu - Son Dakika
Kazakistan'ın güneyindeki Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyinde bulunuyor. Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi ve kent sakinlerine paniğe kapılmamaları uyarısı yapıldı. Şu ana kadar can kaybı olmadığı ve hasarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Drama türündeki Özbek yapımı 'Sunday' filmi, Türkiye prömiyerini Batman Film Günleri'nde gerçekleştirdi. Film, mütevazı evlerinde sade bir yaşam süren karı kocanın, değişen rutinleriyle mücadelelerini konu ediniyor.
Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş kurum olarak yer aldığı proje kapsamında 'Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, Türkiye'de demokratik yerel yönetim için sivil katılımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
TV100 ekranlarında Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Program sunucusu Başak Şengül, kavganın büyümemesi için araya gitmek zorunda kaldı.
Büyük Birlik Partisi'nin Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, seçim çalışmaları kapsamında Oltu'nun tanınmış ve sevilen simalarından biri olan, halk arasında 'Cambaz Neco' olarak bilinen Necati Davulcu'yu evinde ziyaret etti. Ziyaret, toplumun unutulmuş değerlerine sahip çıkma ve onları hatırlama önemini vurgulayan bir jest olarak hafızalara kazındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Of'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü' etkinliğinde yaptığı konuşmada, "106 yıl önce Of'ta yazdığınız tarihi şimdi burada yazıyorsunuz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.
IHAAW091710-HMN/4-03-2024- Serhat şehri Kars; gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği dünyaya tanıtıldı(Fotoğraflı)Serkan Erkoç KARS (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından...
Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yurt genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.
Yerel seçim miting programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Ekonomideki son durum, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim ve öğretmen atamalarının masaya yatırılacağı zirveyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?