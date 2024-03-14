Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İşçilerle Sahurda Buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Bellona Mobilya'da gece vardiyasında çalışan işçilerin sahur sofralarına misafir oldu.

'En büyük gücümüz; birlik, beraberliğimiz' düsturuyla hareket eden ve bu birlikten güç alarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bellona Mobilya'da gece vardiyasında çalışan personel ile sahurda bir araya geldi. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren şehrin en önemli firmalarından olan Bellona Mobilya çalışanlarının sahur sofralarına misafir olan Başkan Büyükkılıç'a, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin de eşlik etti. Fabrika yemekhanesinde yemek sırasına giren Başkan Büyükkılıç, işçilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sahur yapan işçilerin masalarını tek tek gezen Büyükkılıç, personele hem işlerinde kolaylıklar diledi hem de Ramazan Ayı'nı tebrik etti. Burada işçilere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bir Ramazan Ayı'na daha hep beraber eriştik. Biz sizleri seviyoruz, gerçekten sizler ülkemizin gururusunuz. Hem kuruluş olarak hem de bu kuruluşu ayakta tutan dinamik, üreten, katma değer sağlayan, emeğini esirgemeden helalinden kazanan kardeşlerimizsiniz. Mevla'm sizleri kazadan, beladan esirgesin" dedi.

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "Önemli olan, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamızdır. Önemli olan, ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanına, milletine, devletine sevdalı insanlar olarak inancına sahip çıkan bir anlayış içerisinde olmaktır. Kayseri'de bir istikrar var, sizler destek veriyorsunuz bizler hizmet ediyoruz, Cenab-ı Allah sizlere layık kılsın" diye konuştu. Büyükkılıç, önümüzdeki dönem daha güzel projelerle ve hizmetlerle, herkesin içine sinecek çalışmalar anlayışı ile hizmet etmek istediklerini vurgulayarak, gerek merkezi, gerekse 16 ilçeyi bir ağabey anlayışı ile geleceğe taşımak adına el ele verip, hizmet ettiklerini anlattı. Çalışan personelin ürettiği ürünlerle bu kuruluşların dünya çapında bir marka olduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Her birinizi alnından öpüyorum, bu kuruluşlar bizim gururumuz, evlerine ekmek götürmeye çalışan, rızkını temin etmeye çalışan siz kardeşlerimize bu imkanlar verilirken, ülkemizin de ekonomisine dünya çapında sizlerin oluşturduğu, ürettiği bir marka oluyor. Sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Kayseri'de birlik, beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam ettiklerini belirtirken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da "Sizleri her zaman çok seviyoruz, siz şehrinizde nasıl konforlu, güzel bir şekilde yaşarsınız biz onun peşindeyiz" dedi. - KAYSERİ