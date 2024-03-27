Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Nakliyeciler Sitesi\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret ederek, bölgede bulunan esnafla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, uluslararası ve ulusal nakliyecilerin çağdaş, modern bir ortamda hizmet vereceği, şehrin batı tarafında kuzey çevre yolu üzerinde yer alacak 'Lojistik Merkezi' projesi hakkında esnafa bilgiler verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anbar Mahallesi'nde bulunan Nakliyeciler Sitesi'nde gerçekleşen ziyaretinde, taşıma hizmetlerinin yanı sıra nakliyat, lojistik ve kargo hizmetleri vererek, alın teriyle helal rızık kazanan esnaflara çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Başkan Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi Dernek Başkanı İbrahim Seçilir ile KTO Yük ve Yolcu Taşımacılığı Komitesi üyesi Yasin Mutlu ile birlikte nakliyeci esnafını tek tek gezerek, işlerinde kolaylıklar diledi.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan ve esnafın talep, önerilerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, uluslararası ve ulusal nakliyecilerin çağdaş, modern bir ortamda hizmet vereceği, şehrin batı tarafında kuzey çevre yolu üzerinde yer alacak 'Lojistik Merkezi' projesi hakkında bilgiler verdi.
"Devasa Bir Proje Olacak"
Başkan Büyükkılıç, Lojistik Merkezinin devasa bir proje olacağının altını çizerek, şunları söyledi:
"Sizlerle hep görüşüp, dillendirdiğimiz Lojistik Merkezimiz için yerini hazırladık. 470 dönümlük Ankara yolunda, Kızılırmak'a varmadan, orada inşallah bir Lojistik Merkezi projemizi hazırladık. Burası kamyoncularımızı, tırcılarımızı toparlayıp, içerisinde sosyal tesisleri ile hatta gümrükleme hizmetleriyle, kamu hizmetleri verecek, yeme içme mekanları ve istirahat için otelleri olan devasa bir proje olacak. Biz bu projemizi hazırladık, burasını tertemiz oraya taşıyacağız. Burada yıllardır bir aradayız, bundan sonraki süreçte bu çalışmayı yapacağız. Sizin de gelip, hatırınızı sormak, tavsiyelerinizi dinlemek olmazsa olmazımızdır."
"Bizim Bir Hayırsever Damarımız Var"
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırıma en çok pay ayıran belediye olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah huzur içerisinde süreci tamamlamayı nasip etsin diyoruz. Çok şükür Kayseri Büyükşehir, yatırıma en çok pay ayıran bir belediye olarak biliniyor. Bir asrın felaketini yaşadık, malum yaralar birer birer sarılmaya başlandı. Deprem döneminde sizin gibi lojistik hizmeti veren fedakar canlarımıza, kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü alo dediğimizde hiç kimse arkasına bakmadan neyi var, neyi yok hepsini seferber etti, istediğimiz araçları da adeta hizmetimize sundu. 11 ilde Kayseri hep hayırla yad edilen bir şehir oldu. Bizim böyle de bir hayırsever damarımız var, fedakarlık üzerine kurulu da bir sistemimiz var" şeklinde konuştu.
Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, "Yine inşallah bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız bu yaraları saracak. Sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz" dedi.
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Ziyaret esnasında bir esnaf da 'Allah emeğinizi zayi etmesin, durmak yok' diyerek, Başkan Büyükkılıç'a dua etti.
Büyükkılıç'a ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ
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