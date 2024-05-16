Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni İnceledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi\'ni İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap çerçevesinde inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, projenin hızla devam ettiğini ve konutların zamanında teslim edilmesini amaçladıklarını belirtti.

16.05.2024 10:33  Güncelleme: 10:35
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hızla yükselen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap çerçevesinde 618 konutun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2023 yılı Aralık ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile temel atma töreni gerçekleştirilen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap kapsamında 618 adet konutun inşaat çalışmalarına yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ve yüklenici firmadan son durum hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Kayseri'mizde Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Bu anlamda TOKİ'mizle iş birliği halinde özellikle de çok değerli Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin de destekleri ile süreç hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi. Hak sahiplerini bir an evvel bu imkanlarla buluşturmak, konutlarını teslim etmek kaygısıyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç; "Daha önce hatırlanacağı üzere 572 tane konut teslim edilmişti. Şimdi de 618 tane konutumuzu teslim edeceğiz. Bununla ilgili hak sahipleri ile olan görüşmeler, anlaşmalar yüzde 90'lar seviyesinde tamamlandı. Geriye kalan kısmı ile ilgili de görüşmeler devam ediyor. İnşallah zamanında konutlarını teslim etmeyi amaçladık" diye konuştu. Büyükkılıç, Oruçreis projesinin yanı sıra Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hatırlatma anlamında Sahabiye Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Geriye kalan kısımla ilgili de inşallah Emlak Konut ile yapacağımız iş birliği halinde yeni projelerimizi hayata geçirme yönünde yine irade gösteriyoruz. Kısacası Çevre Şehirlik Bakanlığımız, Emlak Konut ve TOKİ ile iş birliğimiz halinde Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, el ele bu şehrimizde hem dirençli şehirler oluşturma, hem depreme hazırlık anlamında dönüşümleri hızlandırma, gerek ilçelerimiz, gerekse Büyükşehir'imiz olarak bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Cenab-ı Allah edasını nasip etsin diye temennide bulunuyoruz."

Başkan Büyükkılıç, kaynakların sınırsız olmadığını, mevcut kaynakları en verimli, en uygun, en güzel şekilde vatandaşlarla buluşturmak ve sonraki süreçte yapılacak çalışmaları hızlandırmak gerektiğini kaydetti. Büyükkılıç projede, bütün blokların çalışmalarının başladığını, temellerinin atıldığını, gerçekleşmenin yüzde 45-50'leri bulduğunu sözlerine ekleyerek, temennilerinin konutların tesliminin sonbahara yetişmesi, olmazsa ilkbahara teslim edilmesi olduğunu belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni İnceledi - Son Dakika
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