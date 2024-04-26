Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pınarbaşı İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pınarbaşı İlçesini Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pınarbaşı İlçesini Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesini ziyaret ederek ilçe sakinlerine hitap etti ve ilçenin önemini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'nın ihya edilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

26.04.2024 15:27  Güncelleme: 15:48
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ilçe ziyaretleri çerçevesinde Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç; "Pınarbaşı bizim için önemli, Pınarbaşı bizim gözbebeğimiz. Pınarbaşı'mızı ihya etmeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. İlçede gençlerin coşkuyla karşıladığı Başkan Büyükkılıç'a ilçe sakinleri sıcak ve samimi bir şekilde yoğun ilgi gösterdi. İlk olarak AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, başkanlık önünde ilçe sakinlerine hitap ederek, "Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine sahip çıkan ve bu anlayış içerisinde yaşayan insanlar olmayı lütfetsin, nasip eylesin" dedi. Pınarbaşı ilçesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin olmazsa olmazı olduğunun altını çizen Büyükkılıç, "Pınarbaşı bizim için önemli, Pınarbaşı bizim gözbebeğimiz. O açıdan Pınarbaşı'mızla ilgili yapılması gereken ne var ise yaptıklarımıza ilave olarak onları yapma yönünde gayret göstereceğimizi ifade ediyorum. Tabi ki hatırlatıyoruz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Pınarbaşı, olmazsa olmazı. Kayseri'mizin güzide ilçesi, aynı şekilde merhum Alparslan Türkeş'in de memleketi" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, 6 Şubat 2023 depremlerindeki desteklerinden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür ederek, "Pınarbaşı'mızın 6 Şubat depremleri döneminde yapmış olduğu fedakarca çalışmalardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Giymediniz giydirdiniz, sıcak çorbalar ikram ettiniz, vatandaşlarımıza destek sağladınız. Pınarbaşı'mızın insanlarının sistemi fedakarlık üzerine kurulmuş durumda" ifadelerini kullandı. Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, "Bundan sonra el ele vereceğiz, gönül gönle vermeye devam edeceğiz. Pınarbaşı'mızı ihya etmeye devam edeceğiz. Doğalgaz ile ilgili çalışmalar konusunda çalışmaların devam ettiğini biliyorsunuz. Dedik ki ihtiyacı olan hiçbir kardeşimizi dışında bırakmadan kombi konusunda gerekli desteği vereceğimizi ifade ediyoruz" diyerek kombi projesinin yürütüldüğünü dile getirdi. Pınarbaşı'nın, cazibe merkezi olması ve vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması, bu anlamda Pınarbaşı'nın uygun hale getirilmesi için irade göstereceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Fen İşleri ekibimiz, elektrik şirketimiz, kırsalımız, tarım işlerimiz, tüm park bahçelerimiz, temizlik birimimiz el ele gönül gönle. Gönüllerde yer edecek, Pınarbaşı'nı ihya etmeye devam diyorum. Kenetleneceğiz" diyerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Memduh Uzunluoğlu ile hizmetleri sürdüreceklerini ifade etti.

Büyükkılıç, daha sonra AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nda parti teşkilat mensupları ile bir araya gelerek, sohbet etti. Başkan Büyükkılıç ve Başkan Üzüm'e ilçe ziyaretinde Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pınarbaşı İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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