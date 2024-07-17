Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanat Akademisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanat Akademisi'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanat Akademisi\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'ni ziyaret ederek, kurs gören çocuklarla buluştu.

17.07.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'ni ziyaret ederek, kurs gören çocuklarla buluştu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde kentte düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile vatandaşları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Sanat Akademisi ile de çocuklar ve yetişkinler olmak üzere her kesimden vatandaşa zengin içerikli kurslar sunuyor.

Kentte eğitim ve kursların hemen her türü ile her kademesinde görev üstlenmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda konservatuvar kurslarını da çocukların ve gençlerin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'ni ziyaret etti. Yan flüt, gitar, piyano, keman ve tiyatro gibi alanlarda kurslarını verildiği sınıfları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, çocuklarla ve gençlerle buluştu.

"Mutlaka bu işi kesinlikle öğrenin, sahip çıkın"

Gitar kursu verilen sınıfa girerek, gitar çalan gençleri ilgiyle izleyen Başkan Büyükkılıç, "Sizleri görünce içimiz ısınıyor. Umarım hizmetlerimizden yararlanıyorsunuzdur, bu kurslarla bir yetenek ortaya çıkıyor. Nöroloji uzmanıyım ben, bu tür enstrümanlar sizin beyin fonksiyonlarınızı geliştirir. İleri zamanda unutkanlık diye bilinen Alzheimer rahatsızlık, bu tür enstrümanlarla beyin fonksiyonlarını geliştirenlerde az görünüyor, bilimsel olarak kanıtlanmış, o açıdan mutlaka enstrüman öğrenin. Siz bir yetenek sergiliyorsunuz, o nedenle bir adım öndesiniz. Mutlaka bu işi kesinlikle öğrenin, sahip çıkın" diye konuştu.

Piyano sınıfında çocuklarla buluşan Büyükkılıç, "Hocamız en güzel katkıyı sergiliyor, aileleriniz de sizi seviyor, bir enstrüman öğrensin diye sizleri buralara gönderiyor, ailelerinize teşekkür ediyor, sizlere başarılar diliyoruz" dedi.

Sınıf sınıf gezen Başkan Büyükkılıç, enstrüman öğrenen gençleri izleyip, onlara eşlik etmeyi de ihmal etmedi.

Toplu hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler de Büyükkılıç'a gençlere yönelik bu tür hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanat Akademisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:55 Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 13:00:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanat Akademisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement