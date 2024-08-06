Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, turistleri tarihi Sultanhanı'na davet etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, turistleri tarihi Sultanhanı'na davet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, turistleri tarihi Sultanhanı\'na davet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri 792 yıllık Sultanhanı'na davet etti. Sultanhanı, Selçuklu mimari tarzının en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

06.08.2024 10:29  Güncelleme: 10:31
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yerli ve yabancı turistleri, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini getirdiği ve turizme kazandırdığı 792 yıllık Selçuklu eseri Sultanhanı Kervansarayı'na davet etti.

Kayseri'deki tarih ve turizm varlıklarını gün yüzüne çıkarma konusunda büyük gayret gösteren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Bünyan ilçesindeki Selçuklu eseri Sultanhanı'nı KAYTUR hizmetleri ile buluşturarak turizme kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri 792 yıllık Sultanhanı'na davet etti.

"Selçuklu Mimari Tarzının En Güzel Örneklerinden Birisi"

Başkan Büyükkılıç, Kayseri- Sivas yolunun 46'ncı kilometresinde Bünyan ilçesi Sultanhanı Mahallesi'nde bulunan, Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat zamanındaki 1232-1236 tarihleri arasında yaptırılan Sultanhanı'nın Selçuklu mimari tarzının en güzel örneklerinden birisini oluşturduğunu ifade etti.

Bu tarihi eserin, Selçuklu'dan bugüne kadar taşınmış olan en önemli eserlerden birisi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Burası eşsiz tarihin izlerinin taşlarında yaşadığı, mutfağından mis gibi kokuların yayıldığı, herkesin gelip görmesi gereken yer. Tüm hemşehrilerimizi ve Kayseri'ye gelen yabancı turistleri bu güzel mekanımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kervansaray'a gelen ziyaretçilere gözleme, tost, sıcak ve soğuk içeceklere kadar Kaytur Sultanhanı Kafe ve Restoran'da hizmet verildiğini, Pazartesi dışında haftanın 6 günü sabah 09.00'dan 16.30'a kadar açık olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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