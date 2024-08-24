Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkan Fatih Üzüm ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte çarşı gezisi yaparak vatandaşlarla buluştu.

Kayseri'de yerel yönetim faaliyetlerini, istişare ve ortak aklı ön planda tutarak, kurum ve kuruluşların yanı sıra ticaret ve sanayi kenti Kayseri'de esnaf ve vatandaşlarla da sürekli görüşme halinde gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Camikebir ve Kayseri Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, çarşıdaki vatandaşlarla da bir araya geldi.

Büyükkılıç, Akar, Üzüm ve Palancıoğlu vatandaşla kucaklaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğle namazını Camikebir'de kıldıktan sonra, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkan Fatih Üzüm ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu beraberinde tarihi Kapalı Çarşı ve çevresindeki esnaf ile buluştu. Sıcak ve samimi geçen buluşmada esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Büyükkılıç, çarşıdaki vatandaşlarla da kucaklaşarak sohbet etti, fotoğraf çekindi.

Başkan Büyükkılıç, Akar, Üzüm ve Palancıoğlu'ya vatandaşın ve esnafın ilgisi yoğun oldu. - KAYSERİ