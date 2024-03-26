Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kütüphaneler Haftası'nın kutlandığı bu günlerde yeni açılan Yakut Semt Kütüphanesi'ni ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Büyükkılıç, kütüphanede kitap okuyan ve ders çalışan gençler ile tek tek görüşerek sohbet etti.
Kayseri'yi okuyan ve okutan şehir olarak nitelendirerek sürekli kütüphane projeleri ve açılışları ile öğrencilerin karşısına çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kütüphaneler Haftası'nın kutlandığı bu günlerde hizmet vermeye başlayan Yakut Semt Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu.
Büyükkılıç, Öğrencilerin Çalışma Masalarını Tek Tek Gezdi
Kocasinan İlçesi Yakut Mahallesi'nde 10 bin basılı, 18 bin e-kitap ve 3 bin sesli kitap yer alan 400 kişi kapasiteli Büyükşehir Belediyesi'nin 13'üncü kütüphanesi olarak şehre kazandırılan Yakut Semt Kütüphanesi'ne ziyarette bulunan Büyükkılıç, kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerin çalışma masalarını tek tek ziyaret ederek kütüphane ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Öğrencilere çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, onlarla fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.
Kütüphanenin imkanlarından dolayı memnun olduklarını ifade eden öğrenciler ise yeni kütüphane için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.
Başkan Büyükkılıç'a Yakut Semt Kütüphanesi ziyaretinde AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yakut Semt Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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