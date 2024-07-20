Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yaz Bilim Kampı'na Katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yaz Bilim Kampı'na Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yaz Bilim Kampı\'na Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi'nin geleneksel Yaz Bilim Kampı programına katılarak, çocuklarla bir araya geldi. Bilim Merkezi, çocuklara yönelik etkinlik ve çalışmalarına devam ediyor.

20.07.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi'nin geleneksel Yaz Bilim Kampı programına katılarak, 10 farklı atölyede bilim dolu bir yaz geçiren çocuklarla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, çocuklar başta olmak üzere bilim meraklısı tüm vatandaşların ilgi odağı olan çeşitli konularda zengin içerikli etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bilim sevgisini yeni nesillere aşılayan Bilim Merkezi, geleneksel hale getirdiği öğrencilere yönelik Yaz Bilim Kampı'nın 2024 yaz dönemine dopdolu içeriklerle girdi.

4 dönem şeklinde planlanan Yaz Bilim Kampı'nda, 1'inci Dönem 9-12 Temmuz ve 2'nci Dönem 16-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kampın 2'nci dönemini tamamlayan çocuklarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda çocuklarla buluşurken, minikler robotik kodlama, maket uçağı, lego, resim ve teleskop gibi birbirinden önemli eğitimler aldıklarını anlattılar.

Kayseri Bilim Merkezi'nin Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Çok önemli merkezimiz, buranın kıymetini bilmek lazım, önemsemek, ilgi duymak ve öğrenmek lazım" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 10 farklı atölyede 200 öğrencinin faydalandığı Bilim Kampı'nda çocuklara katılım belgelerini dağıtarak, "Tebrik ediyorum, bilim merkezimize katkı sağlayıcı başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Büyükkılıç'a, Kayseri Bilim Merkezi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan da eşlik etti.

Kayseri Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı'nda 3'üncü Dönem 23-26 Temmuz ve 4'üncü Dönem ise 30 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yaz Bilim Kampı'na Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yaz Bilim Kampı'na Katıldı - Son Dakika
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