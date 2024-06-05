Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Zemin Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Zemin Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mondihome Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, yeni sezon için hibrit çim sistemi ile stadyumun hazırlıklarının yapıldığını belirtti.

05.06.2024 09:57
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin markası Mondihome Kayseri spor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri'nin spor şehri haline gelmesi için gayretlerini ve çalışmalarını sürdüren ve Kayseri'ye ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şehrin markası Mondihome Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarını yerinde takip etti.

Büyükkılıç'a inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve daire başkanları da eşlik etti.

"Sahamızın Yenilenme Çalışmalarını Hızla Sürdürüyoruz"

Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'tan yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndayız. Kayseri'mizin en önemli spor merkezindeyiz. Yaklaşık 15 senedir aynı şekilde kullanılan sahanın ekonomik ömrünü doldurduğunun farkındayız. İnşallah 2024-2025 sezonunda Kayseri'mize, Kayserispor'umuza yakışır, seyircilerimizin keyifle maç izleyeceği sezona uygun sahamızın yenilenme çalışmalarını hızla sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Hibrit Bir Sistemle Uygulamanın Yapıldığını Paylaşmak İstiyorum"

Stadyumun yeni sezon hazırlıkları kapsamında hibrit çim sistemi ile buluşacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Seyircimizin, konu ile ilgilenenlerin hep takip ettiği hibrit bir sistemle uygulamanın yapıldığını paylaşmak istiyorum. Katkı sağlayan, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni bir stadyum görüntüsüyle hep beraber Kayserispor'umuzu destekleyerek, el ele, gönül gönle diyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, sarı kırmızılı takıma bu stadyumda nice zaferler kazanmayı dileyerek, çalışmaların Mondihome Kayserispor'a ve Kayseri şehrine hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Zemin Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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