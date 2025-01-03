Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024'te Tarım ve Hayvancılığa 200 Milyon TL Yatırım Yaptı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024'te Tarım ve Hayvancılığa 200 Milyon TL Yatırım Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024\'te Tarım ve Hayvancılığa 200 Milyon TL Yatırım Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında tarım ve hayvancılık alanında kırsal kesimlerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla toplam 200 milyon TL'ye yakın bir yatırım gerçekleştirdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde hayvancılık ve tarımsal destekler çeşitlendirilerek kırsal üreticilere birçok destek sunuldu.

03.01.2025 12:40  Güncelleme: 12:42
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında tarım ve hayvancılık alanında milyonlarca liralık hizmet gerçekleştirerek, kırsal kesimin kalkınmasına katkı sağladı.

Merkezi gözettiği gibi kırsal bölgeleri de geliştirmeye gayret ederek, kırsal mahallelere ivedi hizmet götüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında hizmetlerini çeşitlendirerek arttırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelere tarım ve hayvancılık alanları da dahil tarihinde en büyük yatırımın gerçekleştirildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayvancılık desteklerinden tarımsal desteklere, sulama desteğinden tesis yardımlarına kadar pek çok konuda kırsal bölgeleri kalkındırma yatırımı yaptı.

Büyükşehir'den Kent Tarımı ve Hayvancılığına 1 Yılda 200 Milyon TL'ye Yakın Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Büyükkılıç'ın özel önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında Kayserili çiftçilere hemen her konuda projeler üreterek destek oldu. Bu kapsamda tavuk yarka dağıtımı desteği, süt işleme tesisi yapımı, tohum dağıtımı desteklemeleri, arılı kovan dağıtımı destekleri, tarımsal makine desteklemeleri, besicilik yapan kırsal üreticilerin su faturalarına yüzde 50 içme suyu katkısı, SST sulama suyu tesisleri, sac sıvat alımı, beton sıvat yapımı ve bakım onarım ile birlikte çeşitli cihaz, araç gereç gibi destekleri kırsal üreticinin hizmetine sundu. Söz konusu desteklerin 2024 yılındaki 1 yıllık mali karşılığı ise 192 milyon 885 bin 526 TL olarak gerçekleşti.

Kayseri Büyükşehir, Tarım ve Hayvancılığa Destekte 'İlk ve Tek' Büyükşehir

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üretim gerçekleştiren ve baş tacı olarak nitelediği çiftçilerin her daim yanlarında olduğunu sürekli vurgulayarak, tarımsal ve hayvansal üretim gerçekleştiren kırsal kesim sakinlerinin takdirini de kazandı.

Çiftçilere yönelik gerçekleşen her programda çiftçilerin memnuniyetini aktaran ziraat alanındaki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da "Verilere baktığımızda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz sadece tohum desteği vermemiş çiftçilerimize aynı zamanda alet, ekipman desteği, tarımsal sulama desteği, mera ıslah projelerinde destek, sıvat desteği birçok destekle birlikte yaklaşık 500 milyon TL'lik bir desteklemeyi 5 yıl içerisinde Kayserili çiftçilerimize vermiştir. Bu Türkiye'de ilk ve tektir" diyerek Kayseri Büyükşehir'in tarım ve hayvancılığa desteğinin çok büyük boyutlarda olduğunun altını çizdi.

Tarım ve Hayvancılığa da Daha Etkin Hizmet Vermek İçin Daire Başkanlıkları Birleşti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler olmak üzere iki ayrı daire başkanlığı, kırsal kesimlere tarım ve hayvancılık da başta olmak üzere pek çok hizmet noktasında daha etkin bir hizmeti sağlama konusunda birleştirildi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet ve desteklerini sürdürmeye devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024'te Tarım ve Hayvancılığa 200 Milyon TL Yatırım Yaptı - Son Dakika

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