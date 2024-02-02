Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri Kuruyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri kurulması için belediye personeline yönelik düzenlenen ilk yardım eğitim seminerinin katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Olay anında ilk yardımın önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Önemli bir alanda eğitiliyorsunuz. Basit bir müdahale hayat kurtarır" dedi.
Büyükşehir Belediyesi, olası afet durumunda acil yardım faaliyeti olan arama kurtarmanın hızlı ve etkin olabilmesi adına AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri kurmak için belediye personeline arama kurtarma eğitim semineri düzenliyor.
Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda belediye personeline arama kurtarmanın ilk aşaması olan ilk yardım eğitimi verilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4'üncü grubun 4 aşamalı arama kurtarmanın ilk aşaması ilk yardım eğitim seminerinde personel ile bir araya geldi.
"Önemli bir alanda eğitiliyorsunuz"
Olay anında ilk yardımın önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Basit bir müdahale hayat kurtarır. O müdahalenin bilinçli olması çok daha avantaja dönüşür. Müdahale edeceğim derken, yanlış müdahale yaparsanız hayatına mal olur. Hekimlikte bir kural vardır, önce zararlı olmayacaksın, sonra faydalı olacaksın. Mimarlıkta, mühendislikte de aynıdır. Önemli bir alanda sizler eğitiliyorsunuz, Afet İşleri Daire Başkanlığı da harıl harıl proje üretiyor, ellerinize sağlık" diye konuştu.
Bilgiye her zaman ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Kendimizi yenileyeceğiz, anlayışımızı yenileyeceğiz, günün koşullarına uyarlanacağız ve yola alacağız" dedi.
Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın da personellerin tamamının gönüllü olarak katıldığını hatırlattı. - KAYSERİ
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