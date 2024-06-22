Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afetlere Yönelik Projeleri Hayata Geçirecek

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; dirençli bir şehir yapmak için yeni dönemde Deprem Master Planı'ndan Felaket Kurtarma Merkezi'ne kadar hayati öneme sahip afetlere yönelik projeleri hayata geçirecek.

Türkiye, geçen yıl şubat ayında 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin acısıyla sarsılırken, Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kayseri'yi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha dirençli hale getirmek ve insanları tüm kuruluşlarla iş birliği halinde tutmak için çalışmalarına yeni dönemde de devam edecek. Başkanı Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu çalışmaların yanı sıra yeni hizmet döneminde Türkiye'nin deprem gerçeği göz önüne alınarak Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduklarını hatırlattı. Büyükkılıç, yeni dönemde Deprem Master Planı kapsamında Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kuracaklarını ve vurguladı. Dirençli şehirleri oluşturma bağlamında herkes üzerine düşeni yapmaya çalışırken, Deprem Bilgi Sistemi ve Jeoloji Bilgi Sistemi'ni hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, ayrıca 'Engelli Gruplarına Afet Bilinci Eğitimi' vereceklerini söyledi. Felaket Kurtarma Merkezi'nden de bahseden Büyükkılıç, "Afetlerde hizmetlerimizin aksamaması için Felaket Kurtarma Merkezi'ni kuracağız" dedi. Başkan Büyükkılıç, Deprem Master Planı Çalışmaları'na devam eden Büyükşehir Belediyesi'nin, şehir merkezinde tam 200 milyon metrekare alanda mikrobölgeleme çalışmalar da yaptıklarının altını çizerek, ayrıca bölge faylarının tektonizmasının inceleneceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem başta olmak üzere afetlerin hem bireysel hem de kurumsal düzeyde toplumsal yapı üzerinde derin izler bıraktığına vurgu yaparak, "Tedbirli olarak, bu çalışmalara daha çok önem veriyoruz. Şehrimizi depreme dirençli hale getirmek ve insanları tüm kuruluşlarla işbirliği halinde tutmak için gayretlerimiz sürecek" diye konuştu. - KAYSERİ