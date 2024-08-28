Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Bilgi Sistemi\'ni Hayata Geçiriyor

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Tarım ve hayvancılık alanında örnek projelere imza atan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir, doğru ve etkin tarımsal faaliyet hedefiyle 'akıllı şehircilik' kapsamında Çiftçi Bilgi Sistemi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir proje ile çiftçiye tohum, gübre, ilaç, mazot, makine ve ekipman ile hasat ve satış desteği verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çiftçi dostu hizmet vizyonu ile kent ve ülke ekonomisine katkı sunan, Kayserili çiftçi ve üreticiye tam destek veren örnek proje ve yatırımları meyvelerini verirken, ülke çapında tarım ve hayvancılığa en güçlü desteği veren Büyükşehir Belediyesi adeta kendisiyle yarışıyor.

Kayseri'yi altyapı ve üstyapısı, sanayi ve turizmi, eğitim, sağlık ve sporu ile tarım ve hayvancılığı ile marka şehir haline getirmeyi hedefleyen Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent tarımına yeni bir soluk getiriyor.

Başkan Büyükkılıç'ın akıllı şehircilik projeleri arasında yer alan Çiftçi Bilgi Sistemi, çiftçi dostu Büyükşehir Belediyesi'nin hem sürdürülebilir, doğru ve etkin tarımsal faaliyetler ortaya konulmasına katkı sunmasına hem de Kayseri çiftçisine daha güçlü şekilde destek vermesine imkan sunacak.

Proje ile Kayseri'de faaliyet gösteren tüm çiftçilerin ve tarım arazilerinin sisteme kaydı yapılarak toprak analizleri ile uygun ürüne göre ekim yerleri belirlenecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından, planlanan alanlara göre ekim yapan çiftçilere tohum, gübre, ilaç, mazot, makine ve ekipman ile hasat ve satış desteği verilecek.

Bugüne kadar tohum desteğinden, makine ve ekipman desteğine, küçükbaş hayvan desteğinden arılı kovan ve sulama desteğine kadar pek çok alanda kent ve ülke ekonomisine katkı sunan, önemli projelere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Bilgi Sistemi ile Kayserili çiftçiye daha da etkin bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyor. - KAYSERİ