Kayseri Büyükşehir Belediyesi Dijital Belediyecilikte 5. Sırada
19.10.2025 22:56  Güncelleme: 22:59
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dijital belediyecilik ve Kent Bilgi Sistemi uygulamalarında Türkiye genelinde 22 büyükşehir arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Akıllı şehircilik projeleriyle dikkat çeken belediye, dijital hizmetlerle de vatandaşlara destek sunmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dijital belediyecilik ve şube müdürlükleri anlamında, Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarında bütünüyle yer alan 22 büyükşehir arasında geldi.

Büyükşehir Belediyesi, altyapı imar ve sosyal belediyecilik gibi önemli alanlarda hizmetlerini sürdürürken, akıllı şehircilik ve dijital belediyecilik anlamında da büyükşehirler arasında üst sıralarda yer alarak faaliyetlerine devam ediyor. Ağırlığı Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya konulan pek çok akıllı şehircilik proje ve uygulaması sayesinde Türkiye'de bu alanda 5'inci sırada yer alan Kayseri'de dijital belediyecilik noktasında da hizmetlerini gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan 'Kent Bilgi Sistemi Rehberi'ndeki tabloya göre 'kent rehberi', 'sanal tur', 'E-Belediye', 'E-Devlet' ve 'Şube Müdürlükleri' gibi hizmet unsurlarının bütünüyle bulunduğu 22 büyükşehir arasında yer aldı.

Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin dijital hizmetler ve KBS uygulamalarında kaydettiği ilerlemelerin takdire değer olduğu da belirtilen raporda Kayseri Büyükşehir, söz konusu 'kent rehberi', 'sanal tur', 'E-Belediye', 'E-Devlet' ve 'Şube Müdürlükleri' birimleri ile vatandaşlara dijital anlamda da hizmeti sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ

