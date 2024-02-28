Kayseri Büyükşehir Belediyesi İstiklal Marşı Okuma Yarışması Sonuçları Belli Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü yıl dönümü kapsamında 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' sloganıyla düzenlenen ve toplam 837 kişinin katıldığı 2'nci İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda sonuçlar için geri sayım başladı.
Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Türk milleti için ayrı bir önemi ve anlamı olan özel günler kapsamında özel etkinliklerini Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK) tarafından İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve Türk milletine armağan ettiği İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması bu yıl da yoğun ilgi gördü.
Gençlerin İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyasını, Türk - İslam mefküresini, millete olan bağlılığını anlayarak özümsemelerini sağlamak amacıyla 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' sloganıyla düzenlenen yarışmaya Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören veya ikamet eden 4-11 ve 12-18 yaş arası iki farklı kategoride toplam 837 başvuru alındı.
12 Mart Salı günü düzenlenecek ödül töreni için heyecan dolu geri sayım başlayan yarışmaya, 4-11 yaş grubundaki katılımcılar İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını, 12-18 yaş grubundaki katılımcılar ise İstiklal Marşı'nın tamamını okuyarak katılım sağladı.
Her iki kategoride de İstiklal Marşı'na hakimiyet, coşkulu okuma, istiklal ruhunu yansıtma, duygu katma, dekor, seslendirme hızı, beden dili (jest ve mimik), vurgu, tonlama ve diksiyon gibi kriterler göz önünde bulundurulup 26 Şubat 2024-8 Mart 2024 tarihleri arasında değerlendirme yapılarak dereceye girenler belirlenecek.
Ödül töreni 12 Mart'ta gerçekleşecek
Başvuruların değerlendirilmesi sonucu iki farklı kategoride dereceye giren gençlerden birincilere 10" tablet, ikincilere 8" tablet ve üçüncülere 7" tablet; mansiyon olarak iki farklı kategorideki üçer kişiye akıllı saat armağan edilecek. Ödül töreni, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü olan 12 Mart Salı günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. - KAYSERİ
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