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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK'in Ebeveynlik Meşalesi Eğitim Programını Tamamladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK'in Ebeveynlik Meşalesi Eğitim Programını Tamamladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK'in Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Ebeveynlik Meşalesi' eğitim programı tamamlandı. Programda, uzmanlar tarafından sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkisi hakkında bilgiler verildi ve aile yapılarının daha mutlu bir hale gelmesi amaçlandı. Eğitimler ücretsiz olarak düzenlendi ve katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK\'in Ebeveynlik Meşalesi Eğitim Programını Tamamladı
09.01.2024 - 14:06,  Güncelleme: 14:18
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi "Ebeveynlik Meşalesi" eğitim programı tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile toplumsal değerlere, vatandaşların çok yönlü eğitim ve gelişimine önem veren faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından 'Sağlıklı birey, mutlu aile, güçlü gelecek' sloganı ile Ebeveynlik Meşalesi Eğitim Programı düzenlendi.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Daire Başkanı, KAYMEK Genel Koordinatörü Cenani Ayaydın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, uzmanlar Sebahat Bayar ve Muhammed Ali Akdağ tarafından sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkisine dair bilgiler verildi.

KAYMEK uzmanlarınca verilen ve tamamlanan eğitimlerde ebeveyn çocuk ilişkisi birçok yönden ele alınarak, aile yapılarının daha mutlu bir yapıya kavuşmasına katkı sunulması amaçlandı.

Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerde program sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edildi, hatıra fotoğrafı çekildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi çalışmalarıyla 'Aile Danışmanlığı, Öğrenci Rehberliği, Grup Rehberlikleri, Üniversite ve Lise Tercih Danışmanlığı, Kurumsal Seminerler, İlçe Seminerleri, Okul Seminerleri ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri' ve 'Mutlu Evlilik Akademisi' gibi birçok konuda vatandaşlara sunduğu hizmetlerine devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK'in Ebeveynlik Meşalesi Eğitim Programını Tamamladı - Son Dakika
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