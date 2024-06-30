Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahalle Camilerine Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahalle Camilerine Hizmet Veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçe mahallelerindeki camilerin bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. 2024 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında 2 milyon 479 bin 372 TL'lik hizmet, kırsal ilçe mahallelerine ulaştırıldı.

30.06.2024 13:26
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kırsal ilçe mahallelerinde vatandaşa hizmet veren camilerin bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında 2 milyon 479 bin 372 TL'lik hizmet, kırsal ilçe mahallelerinde vatandaşa ulaştırıldı.

Yatırım ve projeleri vatandaşların hizmetine sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı eliyle kırsal ilçe mahallelerinin gerek depremde zarar gören gerekse zamanla kullanım ömrünü tamamlamış cami donatılarında bakım onarım ve inşa çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar çerçevesinde, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, Pınarbaşı İlçesi Yeregeçen mahalle camisine yeni minare yapım işi tamamlanırken Sarız ilçesi Kemer mahalle camisinin depremde yıkılan minaresinin tadilatı da tamamlandı ve iki minare de hizmete açıldı. Öte yandan, Pınarbaşı Hilmiye Camii minaresi yapım işini sürdüren ekipler, Pınarbaşı Oğuzlar mahallesi cami minaresi yapımı için de çalışmalara devam ediyor. Pınarbaşı Altıparmak mahalle camisi ve Kılıçkışla mahalle camisi halı alım işi tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Pınarbaşı Altıparmak mahalle camisi ve Kılıçkışla mahalle camisi halı alım işi tamamlanırken ayrıca devlet vatandaş iş birliğinde tamamlanacak olan Aslanbeyli mahalle camisinin dış kaplaması için de malzeme alımı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahalle camilerinin bakım onarım ve minare inşa çalışmaları çerçevesinde vatandaşa ulaştırdığı hizmetlerin toplam bedeli 2 milyon 479 bin 372 TL olarak gerçekleşti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahalle Camilerine Hizmet Veriyor - Son Dakika

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