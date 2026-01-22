Kayseri'de ulaşıma kapalı yol yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'de ulaşıma kapalı yol yok

Kayseri\'de ulaşıma kapalı yol yok
22.01.2026 11:45  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve tipi sonrası kırsal mahallelerdeki yolları ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürüttü. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, 8 kırsal mahalle yolunu açarak ulaşımın kesintisiz olmasını sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası kırsal mahallelerde yürüttüğü yoğun çalışmalarla 8 mahalle yolunu ulaşıma açarak, kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı. Büyükşehir ekipleri, kent genelinde ulaşımın aksamaması için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu süreçte şehir genelinde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması için tüm birimleriyle sahada yoğun mesai yürütüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda teyakkuz halinde çalışan ekipler, özellikle kırsal mahallelerde yaşanabilecek ulaşım aksaklıklarına anında müdahale ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen kış çalışmalarında 148 personel ve 85 araç görev alıyor. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, Bünyan ilçesinde 3, Tomarza ilçesinde 5 olmak üzere toplam 8 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde kapalı yol bırakmadı. Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 201 personel ve 71 araçla ana arterler, bulvarlar ve caddelerde yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kış şartlarının etkisini sürdürdüğü günlerde vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm imkanlarını seferber ederek çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Kayseri, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de ulaşıma kapalı yol yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:30:05. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de ulaşıma kapalı yol yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.