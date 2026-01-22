Kayseri\'de ulaşıma kapalı yol yok

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası kırsal mahallelerde yürüttüğü yoğun çalışmalarla 8 mahalle yolunu ulaşıma açarak, kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı. Büyükşehir ekipleri, kent genelinde ulaşımın aksamaması için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu süreçte şehir genelinde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması için tüm birimleriyle sahada yoğun mesai yürütüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda teyakkuz halinde çalışan ekipler, özellikle kırsal mahallelerde yaşanabilecek ulaşım aksaklıklarına anında müdahale ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen kış çalışmalarında 148 personel ve 85 araç görev alıyor. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, Bünyan ilçesinde 3, Tomarza ilçesinde 5 olmak üzere toplam 8 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde kapalı yol bırakmadı. Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 201 personel ve 71 araçla ana arterler, bulvarlar ve caddelerde yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kış şartlarının etkisini sürdürdüğü günlerde vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm imkanlarını seferber ederek çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - KAYSERİ